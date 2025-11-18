Espagne - Turquie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les derniers qualifiés pour la Coupe du monde 2026 de la zone Europe seront connus ce mardi soir. L’Espagne, leader de son groupe, et invaincue depuis le début de la phase, donne rendez-vous à son homologue turque pour l’ultime journée dans ce groupe E. Le Stade Olympique de Séville servira de cadre à ce choc entre les deux leaders de cette poule.

L’Espagne au plus que parfait, la Turquie très solide

Bien qu’elle soit la meilleure défense de ces éliminatoires avec zéro but encaissé, l’Espagne n’est pas officiellement certaine de terminer première de son groupe. Les hommes de Luis De La Fuente ont trois points d’avance et 14 buts de mieux à la différence de buts que son adversaire. Mais ce n’est qu’une histoire de temps. La Roja, invaincue, compte cinq victoires, 19 buts marqués, aucun encaissé.

Afin de parfaire cette campagne, comme l’a fait l’Angleterre, l’Espagne va devoir s’imposer ou tout au moins faire un match nul face aux Turcs ce soir.

En face, la Turquie réalise elle aussi une campagne de qualification très solide. Les coéquipiers d’Arda Güler ont gagné quatre matchs et ont uniquement perdu lors de leur confrontation contre l’Espagne (0-6). Avec sa très belle attaque (15 buts marqués), la Turquie essaiera d’accrocher les Espagnols pour laver l’affront du match aller. En dehors de leur défaite contre les Espagnols, les Turcs n’ont perdu aucune rencontre. Ils l’ont emporté 6-1 et 2-0 contre la Bulgarie, mais aussi 4-1 contre la Géorgie. Avec une victoire, la Turquie compterait le même nombre de points (15) mais doit gagner par au moins sept buts d’écart pour dépasser l’Espagne. Une mission quasi-impossible, la dernière plus grosse défaite de l’Espagne remontant en 1931 contre l’Angleterre, à Wembley. Un revers 1-7.

Sur quelle chaine suivre le match Espagne - Turquie

Diffusion / Streaming France L'Équipe Live Foot (streaming, abonnement requis) MENA BeIN Sports MENA 1 / BeIN Connect / TOD Espagne RTVE Allemagne DAZN (streaming) Italie Sky Sport Uno Portugal Sport TV 1 Pologne Polsat Sport 2 Pays-Bas Ziggo Sport 2 Royaume-Uni Amazon Prime Balkans Arena Premium 1

Horaire et lieu du match Espagne - Turquie

Le match entre l'Espagne et la Turquie se jouera au Estadio de La Cartuja à Séville, en Espagne.

Il commencera à 20h45 le mardi 18 novembre 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe d'Espagne

L’Espagne devra composer sans plusieurs éléments majeurs pour cette rencontre. Lamine Yamal, opéré d’une petite gêne à l’aine, a quitté le rassemblement, tandis que Rodri, Pedri et Nico Williams sont eux aussi indisponibles. Ces absences enlèvent une partie du poids offensif habituel de la Roja, mais Luis de la Fuente conserve une base solide pour aligner une équipe compétitive.

Devant, Ferran Torres devrait être chargé de mener l’attaque. L’attaquant du Barça, déjà auteur de 22 buts en 51 sélections, reste l’un des joueurs les plus fiables de la sélection et une garantie de volume offensif en l’absence de plusieurs cadres.

Au milieu, le duo basque de Premier League, Mikel Merino et Martin Zubimendi, est pressenti pour enchaîner. Leur complémentarité et leur activité au cœur du jeu offriront de la stabilité à l’équipe, surtout dans une zone particulièrement affaiblie par les blessures.

Plus haut, Mikel Oyarzabal et Alex Baena devraient être titularisés pour apporter créativité et percussion entre les lignes. Malgré les forfaits, l’Espagne dispose encore d’un secteur offensif dense et varié, capable de maintenir un haut niveau d’expression collective.

Infos sur l'équipe de Turquie

La Turquie aborde cette rencontre avec une infirmerie bien remplie. Eren Elmali, Isak Vural et Ayberk Karapo ont tous été contraints de déclarer forfait après des blessures récentes, réduisant les options de Vincenzo Montella, qui doit revoir une partie de son plan initial. Yunus Akgün s’ajoute également à la liste des joueurs indisponibles, ce qui affaiblit un peu plus la profondeur du groupe.

Malgré ces coups durs, la sélection turque conserve un socle solide sur lequel s’appuyer. Au milieu, Hakan Çalhanoğlu devrait une nouvelle fois dicter le tempo et apporter son expérience dans l’organisation du jeu. Devant, Arda Güler, revenu à un bon niveau, représente une arme créative essentielle, tandis que Kerem Aktürkoğlu apportera vitesse et percussion sur les côtés.

Ces cadres seront chargés de maintenir l’équilibre et de compenser les absences dans un contexte où la Turquie a besoin de stabilité. Avec un effectif amoindri mais encore doté de talents majeurs, Montella devrait miser sur la continuité et l’impact de ses leaders techniques pour rester compétitif.

La forme des deux équipes

