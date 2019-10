Norvège-Espagne 1-1, la Norvège freine la Roja

L'Espagne se rendait en Norvège pour le compte des Éliminatoires de l'Euro 2020 ce samedi et y a été freiné par des Scandinaves tenaces.

La Norvège s'offre une belle opportunité à la 22e minute quand Elabdellaoui hérite du cuir à droite de la surface adverse et centre en coup du foulard vers la tête de King qui fait briller Kepa, auteur d'un bel arrêt.

L' est bousculée lors du premier acte et Sander Berge n'est pas assez vif pour profitr d'une touche d'Elabdellaoui qui avait semé la zizanie dans la surface des visiteurs.

Mais la Roja de Sergio Ramos, devenu ce soir le joueur le plus capé de l’histoire de la Roja avec 168 sélections (dépassant son ancien coéquipier au Real Iker Casillas), réagit juste après la pause avec Saul Niguez qui place un sublime tir de 25 mètres qui vient se loger au fond des cages de Jarstein.

En face, les hommes de Lars Lagerback, qui jusque là s'étaient procuré les meilleures occasions, tentent de rétorquer par l'entremise de Joshua King dont la tête flirte avec la lucarne gauche espagnole sur un corner.

Les Ibériques aussi se montrent dangereux dans le second acte avec cet enroulé de Fabian Ruiz qui achève sa course sur le haut de la transversale de Jarstein. Les Scandinaves s'accrochent cependant et obtiennent un pénalty en toute fin de rencontre quand Kepa fait faute sur KIng dans la surface.

Ce dernier se fait justice lui-même. 1-1, score final, la Norvège a égalisé dans le temps additionnel pour s'offrir un nul mérité. L'Espagne n'a pas su faire le break.