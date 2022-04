Espagne : Piqué a demandé à Rubiales de jouer les Jeux olympiques de Tokyo et a taclé Ramos

Le dernier volet des audios publiés par "El Confidencial" entre le joueur du FC Barcelone Gerard Piqué et le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, a révélé que le footballeur a demandé au dirigeant à l'été 2019 d'être appelé à participer aux Jeux olympiques de Tokyo avec l'équipe nationale espagnole.

Piqué et Rubiales ont fait le forceps auprès de De La Fuente

"Tu dois faire ça pour moi, Rubi, tu dois le faire pour moi. Je suis tellement excité de jouer aux Jeux olympiques. Nous devons garder le secret et trouver l'entraîneur (en référence à l'entraîneur des U21, Luis de la Fuente) à la fin de son mandat, en septembre ou plus tard. Quand la compétition sera terminée, j'irai à Madrid et nous nous assiérons avec lui et... ce serais un rêve. Voyons comment nous pouvons le gérer pour que ça n'apparaisse nulle part ou quoi que ce soit. Je pense que nous devons garder le secret entre nous trois jusqu'à la fin, tu ne penses pas ?", a commenté Piqué à Rubiales juste après que les moins de 21 ans aient scellé leur qualification pour le tournoi de l'été 2019.

Piqué répond aux accusations concernant l'affaire de la Supercoupe

Rubiales a répondu qu'il en parlerait à l'entraîneur Luis de la Fuente : "J'en ai déjà parlé à l'entraîneur et il le sait. Il doit aussi prendre les décisions et je serais ravi de lui donner un coup de main. Bien sûr, nous devons garder le secret et l'entraîneur, s'il me fait confiance, veut que j'aille de l'avant, j'en serais ravi. J'aimerais que tu viennes dans l'équipe senior, l'autre, on a plus besoin de toi".

Piqué craignait une participation de Ramos et a taclé sa façon de faire

Piqué a ensuite exprimé sa crainte que la nouvelle soit divulguée et que d'autres joueurs veuillent venir : "Si cela est divulgué ou quoi que ce soit, il y aura d'autres joueurs qui voudront venir et ainsi de suite, et pour lui ce sera un problème aussi, donc dites-lui, avant tout, que c'est entre nous trois et que si un jour il veut parler, je vais aller à Madrid dans un moment et nous parlerons, OK, crack ? Et félicitations, mec. Je pense que nous avons fait un sacré contrat avec les Saoudiens".

Simeone s'exprime sur le scandale Piqué

L'article continue ci-dessous

Le président de la RFEF a répondu : "Geri, j'ai parlé à De la Fuente aujourd'hui et il m'a dit que si tu es d'accord, il veut attendre qu'ils se qualifient et dès qu'ils se seront qualifiés, il te verra le lendemain, te parlera ou ira où que ce soit, OK ? Je ne sais pas, la vérité est que je ne voulais pas lui donner d'indication, ni lui mettre la pression ou l'inverse". Quelque temps plus tard, Piqué a exprimé sa crainte que Sergio Ramos ne veuille également assister aux Jeux olympiques après un reportage dans "El Mundo" : "Savez-vous quelque chose à ce sujet ?" Ce à quoi Rubiales a d'abord répondu : "Première nouvelle. Aucune idée. Je suis stupéfait, c'est le moins que l'on puisse dire. Et aujourd'hui, j'ai été avec lui. Je ne pense pas que ce soit vrai".

Rubiales a d'abord répondu qu'il ne savait rien, mais a ensuite déclaré : "Geri, ce que tu m'as dit sur Sergio, je sens que c'est vrai, parce qu'on m'a dit qu'il voulait me parler" et Piqué a déclaré que "divulguer d'abord pour mettre la pression est tout à fait son style". Finalement, Luis de la Fuente a décidé de ne compter sur aucun des joueurs et a opté pour que les places pour les joueurs de plus de 23 ans reviennent à Asensio, Ceballos et Mikel Merino, qui ont joué un rôle clé dans la qualification pour les Jeux olympiques et qui risquaient d'être laissés de côté car ils n'avaient plus l'âge de participer.