Simeone s'exprime sur le scandale Piqué

Les Rojiblancos espèrent poursuivre sur la lancée de leur victoire spectaculaire sur l'Espanyol le week-end dernier et décrocher une nouvelle victoire importante.

L'Atlético est toujours dans la course aux quatre premières places.

Ils sont actuellement à égalité de points avec Barcelone et Séville, respectivement deuxième et troisième, et si le Real Betis, cinquième, bat Elche ce soir, ils seront également à égalité avec eux.

L'Atlético a un parcours assez difficile.

Ils doivent encore affronter le Real Madrid, Séville et la Real Sociedad.

Et même Grenade est un adversaire plus difficile qu'il y a une semaine. Ils viennent de nommer Aitor Karanka comme entraîneur pour essayer d'enrayer leur mauvaise forme et les aider à éviter la relégation.

Le club andalou est actuellement 17e de la Liga mais à égalité de points avec Levante dans la zone de relégation. Ils se présenteront au Wanda Metropolitano avec l'espoir de créer la surprise.

Les choses bougent aussi en dehors du terrain, avec la fuite de l'audio de Gerard Piqué et Luis Rubiales concernant les négociations pour amener la Supercopa de Espana en Arabie Saoudite qui a fait grand bruit.

La fuite est particulièrement importante pour l'Atletico, car elle laisse entrevoir une certaine complicité entre la RFEF et ses deux grands rivaux, le FC Barcelone et le Real Madrid.

"En principe, de la même manière que nous nous sentons très fiers d'avoir concouru ces dix dernières années, nous nous voyons reflétés dans tous ceux qui se battent pour être proches comme le Betis, Séville, Villarreal, La Real", a déclaré Diego Simeone dans des commentaires d'avant-match rapportés par Diario AS.

L'article continue ci-dessous

"Nous sentons tous que nous sommes dans le même sac.

"Et oui, il est clair sur la base des informations concernant la Supercopa qu'il n'y a aucun doute que, théoriquement, la RFEF est bénéficiaire économiquement si Barcelone et Madrid y arrivent."