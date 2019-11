Espagne : Luis Enrique va succéder à Robert Moreno

Luis Enrique va faire son retour aux commandes de la sélection espagnole après l'intérim de Robert Moreno.

La Fédération espagnole de football a annoncé officiellement que Robert Moreno ne serait pas le sélectionneur de l' durant l' . Luis Enrique sera de retour sur le banc de La Roja pour la compétition l'été prochain.

Robert Moreno occupait ce poste à titre intérimaire, puis officiel depuis mars, date à laquelle Luis Enrique a dû quitter ses fonctions lorsqu'il a appris que sa fille Xana était gravement malade. Elle est tragiquement décédée le 29 août.



Robert Moreno a repris les commandes de la Roja et a terminé la phase de qualification pour le Championnat d’Europe avec 7 victoires et 2 matches nuls. Il a obtenu la première place et permis à la sélection d'être tête de série pour le tirage au sort le 30 novembre.



Luis Enrique a été sélectionneur de l'Espagne entre juillet 2018 et mars 2019. Il avait entamé le travail de reconstruction d'une sélection marquée par son échec à la en , mais n'a pas pu qualifier l'équipe pour le dernier carré de la Ligue des Nations UEFA.