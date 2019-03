Espagne - Luis Enrique : "Je suis content de tout"

Pour les débuts de sa campagne de qualifications pour l'Euro 2020, l'Espagne est pourtant difficilement venue à bout de la Norvège samedi soir (2-1).

Au lendemain de la victoire de l'équipe de en Moldavie (1-4), l' entamait à son tour sa campagne de qualifications pour l' . Et cette nation très attendue, qui avait par ailleurs échoué en Ligue des Nations, a fait honneur à son statut, en débutant par une victoire, bien que peu probante.

En effet, on a vu la Roja avoir un peu plus de marge par le passé. Opposés à la Norvège, les coéquipiers de Sergio Ramos ont débloqué la situation au quart d'heure de jeu grâce à un but de Rodrigo (16e), mais un penalty de King a relancé les visiteurs en seconde période (65e). Dominatrice dans tous les compartiments du jeu, l'Espagne a trouvé les ressources pour repasser devant dans la dernière demi-heure grâce à un penalty transformé avec conviction par son capitaine, Sergio Ramos (71e).

"En foot, on n'est pas toujours récompensé"

Une victoire méritée, mais pas forcément rassurante pour les Champions du Monde 2010, qui disposent d'un potentiel offensif certain. Néanmoins, si le score n'a peut-être pas reflété la domination espagnole, Luis Enrique, le sélectionneur de la sélection ibérique, ne cachait pas sa satisfaction après le match.

"On doit retenir les points positifs. On méritait de gagner 5-1 ou 6-1. Mais en foot, on n'est pas toujours récompensé. Je suis content de tout : de l'attitude, de nos échanges cette semaine, des occasions qu'on a eues contre une équipe très regroupée. Peut-être que le seul point à améliorer, c'est notre efficacité", a confié l'ancien entraîneur du , qui préférait retenir les points positifs plutôt que de pointer du doigt les potentielles manquements face aux médias.

Suite à cette victoire, l'Espagne ne prend pas seule la tête du groupe F puisque la et Malte se sont tous deux imposés sur le même score, respectivement face à la Roumanie et aux Iles Féroé (2-1). Nul doute que cela n'est qu'une question de temps pour la Roja...