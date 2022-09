Espagne : Luis Enrique explique l'absence de Sergio Ramos

Sergio Ramos pourrait être contraint de mettre un terme à sa carrière internationale après avoir été écarté de la sélection espagnole de Luis Enrique.

Après une saison tronquée par les blessures et moins de cinq matches disputés avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a remis le nez à la fenêtre cette saison. L'Espagnol est en forme physiquement et enchaîne les matches avec le club de la capitale. Performant, l'ancien du Real Madrid pouvait espérer faire son retour avec la sélection espagnole pour le rassemblement de septembre.

Luis Enrique ne ferme pas la porte à Ramos, officiellement

Apte, l'ancien capitaine de la Roja postulait à une place dans la liste de Luis Enrique. Mais, Sergio Ramos va devoir se contenter d'observer ses compatriotes à la télévision. En effet, Luis Enrique a annoncé la liste des 25 joueurs de l'Espagne pour les prochains matches contre la Suisse et le Portugal et n'a pas convoqué Sergio Ramos.

Parmi les autres absents notables figurent l'attaquant du FC Barcelone Ansu Fati et le gardien de Manchester United David de Gea. Sergio Ramos n'a pas été retenu dans la sélection espagnole pour l'Euro 2020 et n'a pas porté les couleurs de la Roja depuis le 31 mars 2021, contre le Kosovo. En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur la non sélection du défenseur du PSG, tentant de l'expliquer.

"J'ai appelé les meilleurs à leurs postes"

"La porte est fermée pour Sergio Ramos ? La porte de l'équipe nationale n'est fermée pour aucun joueur espagnol actif. Quel pourcentage voulez-vous entendre dire qu'il ira à la Coupe du monde ? Allez, 80 pour cent. Je plaisante, mais je ne sais pas. Je me suis aussi plaint quand ils n'ont pas appelé Ablanedo (joueur légendaire du Sporting de Gijón)", a expliqué l'ancien entraîneur du FC Barcelone.

"Pour moi, c'est une excellente nouvelle de voir Sergio Ramos sur le terrain de manière continue. A partir de là, je peux vous dire ce que vous voulez, mais je considère que les meilleurs joueurs à la place de Sergio Ramos sont ceux que j'ai appelés. A partir de là, fumée blanche", a conclu le sélectionneur de la Roja à ce sujet.

Le défenseur central du PSG a une fois de plus été ignoré par Luis Enrique, ce qui pourrait indiquer que le défenseur pourrait ne pas figurer dans les plans de son pays pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Le joueur de 36 ans pourrait être contraint de tirer le rideau sur sa carrière internationale après cette nouvelle rebuffade, alors qu'il joue régulièrement pour le PSG.

Sa dernière apparition internationale remonte à plus de 18 mois et la retraite pourrait devenir une option pour un homme qui compte un record de 180 sélections à son actif. Les troupes d'Enrique reprendront le chemin de la Ligue des Nations en affrontant la Suisse et le Portugal les 25 et 28 septembre respectivement.