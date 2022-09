Les notes du PSG face à Haïfa : la MNM a su se réveiller

Gianluigi Donnarumma 6/10

Cela devient presque un classique. Son déficit dans le jeu au pied est désormais connu et les joueurs d’Haïfa sont rapidement venus le mettre en difficulté sur un pressing d’Atzili tout proche d’aboutir (5e). Pas perturbé, il se montré décisif sur trois opportunités adverses (11e, 15e), dont une frappe puissante d’Atzili (45e + 2).







Sergio Ramos 4/10

Son langage corporel donne toujours l’impression qu’il contrôle. Ce n’était qu’une impression justement. Peu aidé par le placement haut de Mukiele, l’Espagnol n’a jamais su compenser et s’est surtout fait remarquer par sa sortie de balle manquée qui amène le but israélien (0-1, 25e). Mais aussi par une passivité étonnante face au buteur juste avant la mi-temps (45e +2). Ses montées n’ont rien apporté et ont surtout offert des espaces importants dans la défense.







Marquinhos 5/10

Le défenseur a su intervenir pour dégager quelques ballons chauds et couper des centres adverses (13e, 16e). Pierrot lui a livré un duel de haute intensité et le Brésilien s’en est sorti en ne le lâchant que très rarement. Tout proche de marquer sur un corner de Messi (45e).







Danilo Pereira 5/10

Malgré quelques bonnes interventions, il a manqué d’intensité et d’autorité sur certaines situations. Pas forcément aidé par le travail de ses coéquipiers devant lui, plusieurs actions sont arrivées de son côté.







Nordi Mukiele 4/10

Pour sa première titularisation en Ligue des champions avec le PSG, tout est à oublier ou presque. Son placement haut a considérablement gêné sa propre défense et il a souvent été loin du porteur du ballon, laissant son vis-à-vis centrer ou s’infiltrer tranquillement. Devant, il a proposé sans faire de réelle différence. Manque de promptitude pour reprendre un tir détourné de Messi (64e). Remplacé par Hakimi







Vitinha 5/10

Son match n’a pas été facilité par le manque de travail défensif des trois attaquants. Amené à participer au jeu offensif de son équipe il n’a pu réellement assumer cette tâche, le Portugais a énormément couru pour se replier et n’a jamais contenu ses efforts. A la mi-temps, il avait récupéré six ballons et a offert un ballon de but à Neymar (39e). Remplacé par Fabian Ruiz (74e).







Marco Verratti 5/10

Comme Vitinha, on l’a senti abandonné par les trois offensifs ce qui l’a contraint a beaucoup défendre. Un déchet assez inhabituel tout de même, à l’image de ce ballon perdu plein axe sur un une-deux avec Ramos qui amène le but de Chery (0-1, 24e). Sa passe lumineuse sur le troisième de Neymar sauve quelque peu son match (3-1, 89e).







Nuno Mendes 5/10

Comme Mukiele, on l’a vu très haut mais ses appels, souvent bons, n’ont jamais été récompensés. Dans son dos, Atzili a souvent trouvé des boulevards et on l’a souvent vu avoir du mal à redescendre face à un adversaire qui se projetait vite.







Lionel Messi 6/10

Sa première demi-heure a rappelé ses plus mauvaises heures parisiennes. Inactif et brouillon lorsqu’il a eu le ballon, l’Argentin a su sortir de sa boîte et son réveil a coïncidé avec le sursaut du PSG. Il est à l’origine de son but égalisateur (1-1, 37e), avant de servir magnifiquement Mbappé de l’extérieur du gauche (2-1, 69e). La Pulga aurait pu augmenter ses statistiques sans deux arrêts importants de Cohen (63e, 64e).







Neymar 5/10







Le Brésilien a été loin de son niveau et de son investissement de début de saison, surtout en première période. Beaucoup de ballons perdus, de mauvais choix et de l’agacement avec notamment une perte de balle qui a amené une bonne situation adverse (15e). S’il loupe un duel face à Cohen (39e), l’attaquant a été bien mieux en seconde période et a donné une bouffée d’air à Paris (3-1, 89e).







Kylian Mbappé 7/10







Comme face à la Juventus, ses occasions manquées (2e, 11e) en début de match ont fini par mettre en difficulté le PSG et donner des ailes aux Israéliens. Mais il a finalement retourné le match sur deux accélérations : la première pour servir Messi (37e) et la seconde pour donner l’avantage au PSG (2-1, 69e).