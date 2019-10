Espagne - Face à la Norvège, Sergio Ramos va battre le record de sélections

Sergio Ramos, qui sera certainement titulaire ce samedi soir face à la Norvège (20h45), s'apprête à connaître sa 168e sélection en équipe d'Espagne.

Champion du Monde, deux fois Champion d'Europe, 167 sélections pour 21 buts inscrits. Ce n'est un secret pour personne, Sergio Ramos, défenseur central âgé de 33 ans, est une véritable légende de la Roja. Un exemple d'abnégation et de combativité, mais surtout de longévité.

Une 168ème sélection synonyme de record

Et pour cause, actuellement co-détenteur du record de sélections en équipe nationale avec le gardien Iker Casillas, Sergio Ramos, qui sera certainement titulaire ce samedi soir face à la Norvège (20h45), s'apprête à connaître sa 168e sélection en équipe d' . Un record absolu.

Une 168ème sélection, comptant pour un match de qualifications à l' , qui survient plus de 14 ans après sa première apparition sous le maillot de la Roja. En effet, celui qui jouit d'un palmarès incroyable en club comme en sélection avait fait ses débuts en mars 2005 face à la (3-0).

Ce samedi en Espagne, tous les yeux sont forcément rivés sur le capitaine de la sélection nationale. Le très populaire quotidien AS a par exemple décidé de dédier sa page de couverture à Sergio Ramos, titrant "C'est une légende". On ne peut plus clair.