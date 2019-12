OFFICIEL - Erling Haaland s'engage à Dortmund

L'attaquant norvégien du RB Salzbourg, révélation de ce début de saison, s'est engagé avec le Borussia Dortmund ce dimanche jusqu'en juin 2024.

C'est le premier gros coup de ce mercato d'hiver. Sensation de la première moitié de saison du côté du RB , le buteur norvégien Erling Haaland (28 buts au total dont 8 en C1) s'est engagé avec le de Lucien Favre ce dimanche. Il a signé un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu'en juin 2024 pour un montant estimé à 20 millions d'euros.

"Malgré de nombreuses offres de la part de top clubs européens, Erling Haaland a décidé de relever le challenge sportif proposé par le BVB et les perpsectives que nous lui avons offertes. Notre persévérance a payé", s'est exclamé le directeur général du club, Hans-Joachim Watzke.

"J'ai eu des discussions intenses avec la direction du club et la direction sportive, notamment avec Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc et l'entraîneur Lucien Favre. Dès le début, j'ai eu le sentiment que je voulais absolument rejoindre ce club, aller par là et jouer au football dans cette incroyable ambiance de Dortmund devant plus de 80 000 spectateurs. Je brûle déjà pour ça", a pour sa part réagi l'intéressé.

Dans la Ruhr, le Norvégien viendra renforcer un secteur offensif déjà particulièrement garni avec des joueurs comme Jadon Sancho, Paco Alcacer, Marco Reus et autres Thorgan Hazard. Surtout, il tentera d'aider les Borussen, quatrièmes après 17 journées, à lutter pour les premières places du classement de , ainsi que sur la scène européenne.

Une scène sur laquelle les coéquipiers de Mats Hummels retrouveront le PSG le 18 février prochain au Signal Iduna Park avant de se rendre au Parc des Princes trois semaines plus tard pour les huitièmes de finale de . Buteur notamment contre et lors de la phase de poules, Haaland tentera également de jouer un mauvais tour aux hommes de Thomas Tuchel.