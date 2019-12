Ligue des champions, PSG : le Borussia Dortmund réagit au tirage

L'entraîneur, le directeur sportif et le capitaine du Borussia Dortmund se sont exprimés sur la double confrontation face au PSG.

Troisième de , le aura fort à faire au mois de février en . Le BVB, deuxième de son groupe derrière le , devra faire face au en huitième de finale de la Ligue des champions. Un candidat assumé à la victoire finale, leader de son championnat et doté de joueurs très talentueux. Pour autant, le Borussia Dortmund n'est pas inquiet outre mesure après ce tirage au sort.

Sur le site du Borussia Dortmund, Marco Reus, capitaine du club de la Ruhr s'est exprimé sur le tirage au sort de la Ligue des champions. L'international allemand est content de faire face au défi Paris Saint-Germain : "C'est un tirage magnifique pour nous et pour nos supporters. Et, franchement, évidemment que nous y croyions. Nous allons affronter Paris pour franchir un tour en Ligue des champions. C'est clairement notre but".

Zorc : "Ça aurait pu être plus compliqué"

Lucien Favre a également évoqué le tirage au sort, assumant qu'il aurait préféré affronter Valence, des propos relayés par L'Equipe : "Nous voulions Valence, mais toutes ces équipes que nous pouvions affronter sont incroyables. Je connais bien cette équipe. Affronter Mbappé ou Neymar, c'est fantastique, mais il n'y a pas qu'eux. Nous avons beaucoup de temps pour nous réjouir en vue de ces deux duels. Personnellement, je suis heureux de jouer le PSG".

Le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, ne se plaint pas de ce tirage : "C'est un tirage très intéressant. Sportivement, c'est très attractif. Ça aurait pu être plus facile, mais aussi plus compliqué. Mais au final, c'est un tirage très difficile. Nous ne serons pas sans avoir de chance. Des contacts avec Thomas Tuchel depuis son départ du BVB ? Nous ne jouons pas contre Tuchel, mais contre le PSG. À Dortmund, nous l'accueillerons comme il se doit".

Enfin, Hans-Joachim Watzke, directeur exécutif du Borussia Dortmund, a également eu un petit mot concernant la double confrontation face au champion de en titre sur le site du club allemand : "Le Paris Saint-Germain est un tirage excitant, très intéressant pour nous et pour nos fans. Nous abordons ce duel avec confiance. Je pense que les chances sont de 50/50". Si le PSG ne doit pas sous-estimer le Borussia, le club allemand ne fait pas l'erreur de surestimer le leader de la .