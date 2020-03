Erling Haaland attiré par la Liga d’après son père

D’après les révélations faites par son père, la star du Borussia Dortmund a comme ambition de rallier le championnat espagnol un jour.

Erling Haaland est actuellement sous contrat avec le , où il vient à peine de débarquer. Le Norvégien se plait dans la Ruhr, où il empile les buts et les prestations de grande classe, mais cela ne l’empêche pas d’avoir des envies d’ailleurs.

Alf-Inge Haaland vient de s’exprimer à la presse allemande pour dire que son fils ne compte pas s’éterniser en . Et pour cause ; il a des vues sur la Espagnole : « Nous étions déjà liés à plus de 100 équipes, mais il est vrai que la serait un très bon championnat pour mon fils, avec de grandes équipes, a-t-il confié au quotidien AS. Peut-être qu’il jouera en , on ne sait pas. Ce qui doit arriver arrivera. »

La paire avec Odegaard reconstituée en Espagne ?

Parmi les ténors de la Liga qui se seraient renseignés sur le prodige scandinave il y a le . S’il venait à rallier la capitale espagnole, il pourrait y retrouver son coéquipier en sélection, Martin Odegaard. Pour Haaland Sr, l’association pourrait faire des émules : « Mon fils aime jouer avec Martin, c'est un grand footballeur. Ils se comprennent très bien sur le terrain. »

La clause libératoire de Haaland du côté du BVB passera à 60M€ à l’été 2021. Serait-ce le bon moment pour le Real de passer à l’attaque pour le jeune prodige ? A noter que le Norvégien a un contrat jusqu’en 2024 avec les vice-champions d’ .