Haaland n'écarte pas un départ de Dortmund dans un futur proche

La star norvégienne, Erling Haaland, a laissé croire qu'il pourrait ne pas s'éterniser au sein de sa formation actuelle de Dortmund.

Erling Haaland a donné des motifs d'espoir à et au en laissant entendre qu'il aimerait imiter Zlatan Ibrahimovic en vivant dans de nombreux pays.

Le passionnant adolescent a déjà passé du temps dans sa Norvège natale avec Molde et en Autriche avec Red Bull Salzburg. Et Il joue maintenant chez le géant allemand du , après s'être engagé en faveur du club de la Ruhr en janvier dernier.

Haaland est lié au BVB par un contrat à long terme, mais parler d'une nouvelle expérience ailleurs ne le dérange pas et le jeune attaquant de 19 ans admet qu'il pourrait être tenté de suivre l'exemple du célèbre globe-trotter scandinave, Zlatan Ibrahimovic - qui a connu des passages à Malmö, , , Inter, Barcelone, , Manchester United, LA Galaxy et .

"J'aime sa mentalité et la façon dont il voit les choses", a expliqué Haaland à FourFourTwo au sujet d'un légendaire suédois. "Je pense que j'ai toujours eu cette confiance aussi, cela me ressemble. J'aime aussi la façon dont il passe d'un club à un autre, dans un autre pays - ce qui n'est pas facile - mais il s'adapte toujours et empile les buts, dès la première seconde. J'ai aimé voir ça".

Appelé à comparer son style de jeu à celui de l'ancien Parisien, le Norvégien a confié : "Nous sommes tous les deux des attaquants et nous sommes tous les deux grands de taille. Mais nous avons un jeu différent. C'est difficile de nous comparer. Je suis qui je suis."