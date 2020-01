Eriksen parti pour rester à Tottenham

Alors qu’on l’annonçait en instance de départ, Christian Eriksen devrait finalement poursuivre son parcours avec Tottenham.

Christian Eriksen était annoncé comme très probable partant cet hiver. Des sources concordantes ont même laissé croire qu’il a donné son aval à l’Inter de Milan en vue d’un transfert. Finalement, il s’avère que le Danois est plus proche de continuer avec l’équipe londonienne que de partir vers une autre destination.

Selon The Independent, il n’y a pas eu d’accord trouvé avec les Nerazzurri pour le transfert du Scandinave et c’est pourquoi il va rester jusqu’à la fin de la saison avec les vice-champions d’Europe. a demandé 30M€ pour libérer son joueur, et la somme a été jugée trop élevée par les Italiens.

Eriksen partira libre l’été prochain

Pour rappel, Eriksen a un contrat avec les Spurs qui expire à la fin de la saison. Il est libre dès maintenant de signer avec l’équipe de son choix, mais seulement pour un engagement l’été prochain.

Lundi, José Mourinho s’était exprimé au sujet de l’ex-joueur de l’Ajax en conférence de presse. Le Portugais a affirmé qu’il connaissait l’avenir de ce dernier, mais que ce n’était pas à lui de le révéler. Il doit être content maintenant de pouvoir l’utiliser plus souvent vu qu’un transfert est désormais exclu.