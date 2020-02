Eriksen impressionné par l'ambiance du derby milanais

Le milieu de terrain danois a décrit l'atmosphère du derby de la Madonnina comme "excellente", et incomparable avec celle des chocs anglais.

Christian Eriksen dit qu'il a été impressionné par la passion des supporters lombards lors du derby de Milan dimanche et insisté sur le fait qu'il n'a jamais connu une telle atmosphère en jouant en .

L'Inter a remonté deux buts dans ce choc pour s'assurer au final une victoire 4-2 sur son ennemi juré, grâce aux buts de Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Stefan de Vrij et Romelu Lukaku en seconde période. Eriksen a participé à cette partie en tant que remplaçant, effectuant sa deuxième apparition en depuis qu'il a rejoint les Nerazzurri en provenance de dans le cadre d'un accord de 20 millions d'euros en janvier dernier.

Le joueur de 27 ans a pris part à beaucoup de derbies du nord de Londres pendant son séjour chez les Spurs, et a également joué une finale de , mais il affirme n'avoir jamais rien vécu d'aussi "spécial" que le Derby della Madonnina.

Plus d'équipes

"Ce fut une grande expérience", a confié Eriksen aux journalistes après le match. «La première mi-temps a été triste, mais gagner comme ça avec un renversement de scénario a été très, très spécial. Maintenant, je peux quitter le stade avec un énorme sourire sur le visage. Les fans avaient préparéun énorme tifo qui occupait toute la fin du stade. Vous n'aurez pas cette atmosphère en Premier League, en partie parce qu'ils n'y sont pas autorisés. Ici, on sent vraiment les fans vous pousser à partir du moment où vous arrivez dans le bus de l'équipe. Ils tapent le véhicule avec leurs mains et vous ressentez leur passion et comprenez l'importance de ce match. »