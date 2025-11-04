Erik Ten Hag, l'incroyable retour

Licencié par le Bayer Leverkusen en septembre, Ten Hag est libre de tout contrat depuis qu'il a été limogé en Bundesliga après seulement deux matchs. Il avait déjà été renvoyé de Manchester United en octobre 2024, quatre mois après avoir signé un nouveau contrat.

Ten Hag pressenti pour le poste à Wolverhampton

Selon The Athletic, Ten Hag figure parmi les candidats pour succéder à Vitor Pereira à la tête des Wolves. Pereira a été démis de ses fonctions après la déroute 3-0 des Wolves face à Fulham samedi dernier, les laissant bons derniers de Premier League avec dix matchs sans victoire. Le Portugais avait pris les rênes des Wolves en décembre dernier et les avait sortis de la zone de relégation grâce à une série de six victoires consécutives, leur plus longue série en Premier League. Il avait signé un nouveau contrat de trois ans en septembre, mais avait été limogé six semaines plus tard.

Les Wolves ont manifesté leur intérêt pour s'entretenir avec Ten Hag, dont le nom avait été évoqué en interne comme candidat potentiel. Cependant, The Athletic rapporte que Gary O'Neil est le favori pour le poste vacant à Molineux, après des discussions avancées. Ce serait un retournement de situation remarquable si O'Neil acceptait le poste, car il a été limogé par les Wolves il y a moins d'un an, remplacé par Pereira.

Le Néerlandais a réalisé une excellente première saison à Manchester United, menant les Red Devils à la troisième place de la Premier League, remportant la Carabao Cup et atteignant la finale de la FA Cup (finalement perdue face à Manchester City), ainsi que les quarts de finale de l'Europa League. Malgré le renforcement de l'effectif par les arrivées de Rasmus Højlund, Mason Mount et André Onana, sa deuxième saison a été extrêmement décevante. United a terminé huitième du championnat – son pire résultat en Premier League à l'époque – et a été éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Ils ont toutefois réussi à terminer sur une note positive en remportant la FA Cup et en prenant leur revanche sur Manchester City à Wembley, qui les avait battus. Ce résultat inattendu a incité United à maintenir sa confiance en Ten Hag et à prolonger son contrat jusqu'en 2026. Cependant, quatre mois plus tard seulement, il a été limogé après quatre défaites lors des neuf premiers matchs de championnat.