Cantona : "Manchester United joue comme un vieil homme ayant des relations sexuelles"

L'ancien attaquant français a déclaré que regarder jouer les Red Devils actuellement finit toujours par une déception.

Eric Cantona dit que joue au football comme un vieil homme ayant des relations sexuelles, à savoir que cela débouche toujours sur de grandes désillusions.

L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer continue de lutter avec des incohérences cette saison, pointant notamment au huitième rang de la après 18 matches. United, qui n'a pas décroché de titre en Premier League depuis la retraite du manager emblématique Sir Alex Ferguson en 2013, est actuellement à 24 points du leader de et sept points de la quatrième place.

Solskjaer a déclaré cette semaine qu'il voulait que son équipe soit aussi performante que Liverpool de Jurgen Klopp et espère en faire un challenger pour le titre, capable de produire un style "offensif" et "dominant". Mais la légende de United Cantona, qui a passé cinq ans au club et remporté quatre titres de Premier League sous Ferguson, estime que la formation mancunienne est loin du niveau requis pour exciter les fans et rivaliser pour les trophées les plus convoités.

L'ancienne star française dit qu'il n'y a rien d'enthousiasmant à regarder Man United en ce moment, utilisant une drôle de métaphore pour faire passer son message. "Manchester United occupe une place spéciale dans mon cœur, a-t-il d'abord déclaré à Otro. Mais regarder United jouer maintenant, c'est un peu comme faire l'amour pour un vieil homme. Vous essayez de toutes vos forces, mais au bout du compte, tout le monde est un peu déçu." L'irréductible The King n'a pas perdu son sens de l'humour, ni son goût pour les punchlines. Et, pour ne pas qu'il y ait confusion il a précisé : "Quand je dis des choses, désolé, de faire l'amour comme un vieil homme, je ne parle pas de moi. Ce n'était qu'une métaphore."

Tout en exprimant sa déception, Cantona s'est tout de même dit confiant quant aux chances des Red Devils de retrouver le sommet prochainement : "Ils seront bientôt de retour car c'est le plus grand club du monde".

United accueille à Old Trafford le lendemain du Noël avant de se rendre à Turf Moor pour affronter lors de son dernier match de 2019. Les Mancuniens démarrent 2020 avec un voyage dans le nord de Londres pour affronter le jour de l'an.