Eredivisie – PSV Eindhoven : la performance XXL de Xavi Simons

Xavi Simons a réalisé une superbe performance avec le PSV Eindhoven ce samedi 13 août face aux Go Ahead Eagles.

Cet été, Xavi Simons a quitté le PSG pour rejoindre le PSV Eindhoven. Le prometteur milieu de terrain néerlandais a fait ce choix en raison de son faible temps de jeu la saison dernière.

Conscient de son potentiel, le PSG a accepté de le laisser partir en libre en incluant une clause de rachat de 4 millions d'euros.

Et depuis son arrivée au PSV, Xavi Simons retrouve des couleurs. Le 30 juillet dernier, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, il a remporté la Supercoupe des Pays-Bas contre l'Ajax en inscrivant le dernier but de son équipe, victorieuse 5 à 3.

Si son entraîneur, Ruud van Nistelrooy, l'a très peu utilisé contre Monaco lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions (il est entré à la 76e minute au match aller à Louis-II et est resté sur le banc au match retour), il a revanche été titularisé ce samedi 13 août à l'occasion de la deuxième journée du championnat des Pays-Bas.

Aligné en position de meneur de jeu, Xavi Simons a joué l'intégralité de la rencontre sur la pelouse des Go Ahead Eagles et a largement contribué à la victoire 5-2 de son équipe.

Le Néerlandais a inscrit un doublé (45+3e, 76e) et a délivré une passe décisive à Armando Obispo (45+10e). A 19 ans et 114 jours, il est le plus jeune joueur du PSV a réalisé une telle prouesse en Eredivisie depuis Zakaria Bakkali en 2013 !

Simons a souvent semé la panique dans les rangs adverses puisqu'il a provoqué trois fautes et a logiquement été désigné « homme du match ».