Equipe type FIFpro: le PSG bien représenté

L'équipe type FIFPRO des 11 meilleurs joueurs mondiaux a été dévoilée lundi. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, y figure en bonne place, mais Lionel Messi, de l'Inter Miami, n'y est pas présent pour la deuxième fois seulement en près de 20 ans.

 Cinq joueurs du PSG, vainqueur de la Ligue des champions, dont le gardien Gianluigi Donnarumma, ont été sélectionnés dans cette équipe, élue par les joueurs eux-mêmes.

L'équipe de 2025 est composée de certains des plus grands talents d'Europe et compte des représentants de quatre des cinq grands championnats européens :

Gianluigi Donnarruma (Gardien de but, PSG)

Achraf Hakimi (Défenseur, PSG)

Virgil Van Dijk (Défenseur, Liverpool)

Nuno Mendes (Défenseur, PSG)

Vitinha (Milieu de terrain, PSG)

Pedri (Milieu de terrain, Barcelone)

Jude Bellingham (Milieu de terrain, Real Madrid)

Cole Palmer (Milieu de terrain, Chelsea)

Lamine Yamal (Attaquant, Barcelone)

Ousmane Dembélé (Attaquant, PSG)

Kylian Mbappé (Attaquant, Real Madrid)

Le PSG en tête

Sans surprise, les Parisiens sont en tête, avec cinq joueurs du onze de départ de l'équipe victorieuse de la Ligue des champions honorés. Ils auraient même pu en avoir davantage. Le défenseur central Marquinhos et le milieu de terrain João Neves étaient tous deux nommés, mais aucun n'a finalement été retenu.

L'ailier Khvicha Kvaratskhelia a créé la surprise en étant absent de la liste des nominés, dévoilée en octobre. Barcelone et le Real Madrid figuraient ensuite sur la liste, avec deux joueurs chacun, élus par leurs pairs.

Parallèlement, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur jamais sélectionné dans le Onze Mondial masculin, et Cole Palmer, de Chelsea, fait partie des six nouveaux venus.

« Faire partie du Onze Mondial FIFPRO est évidemment un grand honneur, et être élu par les autres joueurs est très gratifiant », a déclaré Palmer. « Ils savent ce qu'il faut pour jouer au plus haut niveau, alors être élus par eux est une immense satisfaction. »

