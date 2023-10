Equipe de France : Un ancien Bleu jette des fleurs à Pavard après son doublé

Auteur d’un doublé contre l’Ecosse, mardi, en amical, Benjamin Pavard est sur toutes les lèvres. Un ancien Bleu adule le défenseur de l’Inter Milan.

L’Equipe de France accordait son hospitalité à son homologue d’Ecosse dans le cadre d’un match amical au Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy. A l’issue de la rencontre, les Bleus se sont imposés (2-0) face à leurs visiteurs.

Christian Karembeu adule Pavard

Les Bleus de la France ont effectué une trêve internationale du mois d’octobre satisfaisante contrairement au mois précédent. Vainqueur de l’Irlande (2-0) en éliminatoires de l’Euro 2024 les mois dernier, la France a perdu en amical contre l’Allemagne (2-1). Tous les deux matchs ont eu lieu le mois dernier.

Ce mois-ci, les hommes de Didier Deschamps ont assuré. Après avoir battu les Pays-Bas (1-2) lors du match de la huitième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, les Bleus ont laminé l’Ecosse (4-1), mardi, en amical. Un match au cours duquel Benjamin, positionné comme défenseur central mardi soir, a inscrit un doublé historique.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le champion du monde 1998, Christian Karembeu, s’est montré très élogieux envers l’ancien défenseur du Bayern Munich, qui avait inscrit un somptueux but contre l’Argentine au Mondial 2018 en Russie. D'ailleurs le plus beau but de cette compétition remportée par la France.

« Il a tous les atouts pour être en concurrence dans ce secteur très fourni. Il a beaucoup d’expérience, même dans l’axe où il a déjà évolué sous le maillot du Bayern Munich ou même de Stuttgart, a rappelé l’ancien joueur du Real Madrid... Il a la capacité physique pour s’imposer face aux attaquants adverses. Il a touché un très grand nombre de ballons et se rate très peu à la relance. Surtout, je pense qu’il est frais mentalement : son transfert à l’Inter l’a relancé, c’est un super challenge pour lui.» », a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid.

Avec son doublé contre l’Ecosse, Benjamin Pavard (52 capes) cinq réalisations en Equipe de France. Il fait mieux que les attaquants Wissam Ben Yedder (3 buts) et Anthony Martial (2 buts) réunis. Ces derniers comptent respectivement 19 et 30 sélections. Il fait aussi mieux qu’Ousmane Dembélé (40 sélections, 04 buts) en équipe de France.