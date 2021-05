Equipe de France - Lizarazu tempère l'optimisme ambiant lié à la sélection de Benzema

Ancien international tricolore, Bixente Lizarazu est impressionné par le potentiel offensif des Bleus. Mais cela ne fera pas tout, a-t-il rappelé.

C'est la grosse surprise de la semaine. Un peu moins de six ans après sa dernière sélection (face à l'Arménie) en Equipe de France, Karim Benzema, l'attaquant vedette du Real Madrid, est de retour chez les Bleus. Le joueur de 33 ans a été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020 cet été. Un retour par la grande porte.

"Je n'ai jamais dit à un moment que je ne reconnaissais pas la qualité de Karim. Ce qui n'a pas empêché l'équipe de France d'avoir des résultats, et c'est factuel. Mais oui, dans la carrière d'un joueur, il y a une plénitude et si je l'ai sélectionné aujourd'hui c'est dans ce but-là" , a expliqué le sélectionneur tricolore, confiant.

"Je pense que toutes les sélections aimeraient avoir ce talent devant"

En France, les messages de satisfaction se multiplient ces dernières heures, preuve que Karim Benzema était particulièrement attendu par les fans. Dans la forme de sa vie cette saison à Madrid, l'attaquant devrait prendre la place d'Olivier Giroud sur le front de l'attaque. Mais attention à ne pas céder à l'excès d'optimisme..



C'est en tout cas la position de Bixente Lizarazu, ancien défenseur de l'Equipe de France et grand ami de Didier Deschamps. Selon lui, le talent offensif des Bleus a de quoi impressionner, mais il ne faudra pas oublier certains impératifs : à savoir bien défendre. "Quand on a Griezmann, Mbappé, Dembélé, Benzema, Giroud, Coman, ça fait quand même beaucoup de matière. Je pense que toutes les sélections aimeraient avoir ce talent devant" , a d'abord reconnu le Français, sur France Info.



"Mais il faut trouver la bonne formule, trouver les bons équilibres, trouver les bonnes combinaisons de joueurs parce que ce n'est pas en mettant sept joueurs offensifs qu'on va marquer forcément plus de buts que l'adversaire. Il faut attaquer et défendre" , a ensuite rappelé le Champion du Monde 1998, prudent.