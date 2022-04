Equipe de France - OM : Payet chambre Saliba

Dimitri Payet a plaisanté avec son coéquipier de l'Olympique de Marseille, William Saliba, au sujet de sa récente convocation en équipe de France. Il a dit au joueur prêté par Arsenal qu'il n'avait été sélectionné que parce que 14 joueurs étaient blessés en défense et que Lilian Thuram, 50 ans, était la solution de rechange pour Didier Deschamps.

"C'était toi ou Thuram !"

Le défenseur central, William Saliba, âgé de 21 ans, n'a pas été retenu dans la première liste pour le dernier stage des Bleus, mais il a finalement été appelé pour les rencontres avec la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, après que la star du Bayern Munich, Benjamin Pavard, ait été contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure.

William Saliba a fait ses débuts sur le banc de touche contre les Ivoiriens avant de jouer les 90 minutes lors de la victoire 5-0 contre l'Afrique du Sud, mais Dimitri Payet a chambré son coéquipier en laissant entendre qu'il n'a été sélectionné que parce que Thuram, vainqueur de la Coupe du monde 1998, a pris sa retraite depuis longtemps.

Tout en évoquant ses propres ambitions internationales, Payet a déclaré à RMC Sport, dans l'émission Le Vestiaire spéciale OM, lorsqu'on lui a fait remarquer que son collègue de club Saliba a été reconnu par Deschamps : "Oui, mais c'est parce qu'il y avait 14 blessés derrière lui. A un moment, c'était soit lui, soit ils rappelaient Thuram !".

Payet jouera-t-il à nouveau pour la France ?

Getty

Si William Saliba fait désormais partie de l'équipe de France, Payet n'a toujours pas été rappelé. Il s'est illustré sur le plan national et a marqué un superbe but de 25 mètres lors de son dernier match d'Europa Conference League, contre le PAOK. L'ancien meneur de jeu de West Ham compte 38 sélections, mais la dernière remonte à 2018 et il a maintenant 35 ans.

Payet n'est cependant pas prêt à jeter l'éponge et a déclaré : "Tant que je pourrai jouer au niveau international, ce sera dans un coin. Je suis sélectionnable. Quand on voit le potentiel offensif des Bleus, les places sont chères." La France a six matches d'UEFA Nations League cet été - contre le Danemark, la Croatie et l'Autriche - avant d'entamer la défense de son titre de champion du monde le 22 novembre contre les vainqueurs du barrage AFC vs CONMEBOL.