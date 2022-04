OM : Les morts forts de Milik envers Longoria

L’Olympique de Marseille aborde la dernière ligne droite de la saison fort d’une brillante dynamique. Les Phocéens enchainent les bons résultats, que ça soit sur la scène nationale ou continentale. Arkadiusz Milik, leur avant-centre, est pour beaucoup dans cette excellente série de résultats.

Absent en début de saison pour cause de blessure, le Polonais est en train de retrouver un niveau de forme très intéressant. Il en est à 20 buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues, dont dix depuis l’entame du mois de février.

Milik déterminé à « rendre à Longoria sa confiance »

Le Polonais, qui va rater le rendez-vous de ce jeudi en C4 contre le PAOK, savoure cette période de grâce. Mais, en même temps, il n’oublie pas de remercier ceux qui ont cru en lui et c’est le cas particulièrement de Pablo Longoria. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, il a confié se sentir très redevable envers le président du club. « J’ai vu qu’il avait récemment dit du bien de moi dans la presse, Pablo Longoria croit beaucoup en moi, je veux tout donner sur le terrain pour lui rendre sa confiance. C’est une personne très importante pour moi », a-t-il lâché.

L’ex-napolitain a ensuite raconté sa première rencontre avec l’Espagnol. C’était à l’époque où il se produisait encore en Italie : « La première fois que j’ai rencontré Pablo Longoria, c’était à Naples, on a parlé football. Il m’a impressionné parce qu’il est vraiment jeune et on ne s’attend pas à rencontrer un directeur sportif – parce qu’à l’époque c’était le rôle qu’il avait au club – aussi jeune et s’y connaissant autant en football. On s’attend plutôt à une personne de 40 ou 50 ans avec une grosse expérience dans le domaine. On avait parlé de ce qu’il pensait de moi, de comment il voyait le football. Maintenant, il est le président du club et je suis très heureux pour lui. »

« L’OM doit toujours être en Ligue des Champions »

Enfin, durant cette interview, Milik a avoué être tombé sous le charme de l’OM et de Marseille en général. « Pour être honnête, je ne connaissais pas très bien le club ou la Ligue 1 avant de venir ici. Évidemment, je connaissais les joueurs majeurs, les grands attaquants et les trophées remportés par le club. J’ai tout de suite pensé du bien de Marseille, j’ai rapidement voulu venir pour montrer mes qualités et être un bon élément pour cette équipe. Marseille vise la Ligue des Champions et c’est un club qui devrait toujours jouer la Ligue des Champions», a-t-il conclu.

Milik aime donc sa vie marseillaise. Et il faut croire que la cohabitation compliquée avec Jorge Sampaoli, le coach de l’équipe, n’impacte en rien son humeur.