Incidents à Marseille avant OM - PAOK

Classée à haut risque par les autorités, la rencontre entre Marseille et le PAOK Salonique semble confirmer toutes les inquiétudes qu’elle suscitait. L’avant-match a été marqué par des incidents regrettables, impliquant surtout les fans de la formation hellène.

Les supporters du PAOK ont en effet fait le déplacement dans la cité phocéenne et pas uniquement pour regarder le match. 400 d’entre eux s’étaient réunis dans le quartier de la Joilette, munis de barres de fer et prêt à en découdre avec leurs hôtes.

Les supporters grecs se sont attaqués à des véhicules de la BAC

Il n’y a pas eu de bagarre générale, mais une agression sur un automobiliste s’est produite et a obligé l’intervention des forces de l'ordre. Il n’y avait que deux équipages de la BAC et ils ont été rapidement débordés. Leurs véhicules ont été attaqués et des vitres ont été brisés. Des renforts ont alors été appelés en urgence, si on en croit une information de L’Equipe.

Il était alors environ 14 heures. La police des Bouches-du-Rhône a indiqué à travers un communiqué avoir procédé à deux interpellations. Les fauteurs de trouble ont été placés en garde à vue. « Le club grec a enfreint les consignes de sécurité dont il avait pourtant convenu (…) Ils auront à s’expliquer devant la justice française », précisait aussi la note.

Ces heurts font suite à ceux qui ont eu lieu la veille. La tension est donc à son comble à Marseille et elle ne devrait pas redescendre avant le début du match, voire même après.

Les forces de l’ordre auront d’ailleurs comme mission d’escorter les fans du PAOK jusqu’au Vélodrome, afin qu’il n’y ait pas d'autres rixes et provocations. En outre, le dispositif de sécurité prévu pour cette opposition comptant pour les quarts de la C4 a été réadapté et amplifié. L’effectif du CRS sera conséquent pour veiller à ce que tout se passe dans les meilleures conditions.