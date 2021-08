Equipe de France : Olivier Giroud, la fin de l'aventure ?

Ce n'est qu'une demi-surprise : Didier Deschamps n'a pas appelé Olivier Giroud dans sa liste des 23 joueurs pour cette trêve de septembre.

"J'ai été honnête et transparent. Sa situation en club s'était plus que dégradée. Je sais très bien ce qu'il a fait, et très bien fait. Olivier, c'était en 2018, mais aujourd'hui on est en 2021 et je ne suis pas là pour donner des assurances." Le 20 août dernier au cœur d'une longue interview accordée à L'Equipe, Didier Deschamps avait prévenu : Olivier Giroud n'est plus intouchable en équipe de France. Et malgré son choix de rejoindre l'AC Milan cet été, la sanction est tombée : l'attaquant formé à Grenoble n'est pas retenu pour affronter la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande.

Une demi-surprise

"Attaquants. Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Anthony Martial, Kylian Mbappé." Au moment de l'annonce, peu après 14h, les noms défilent, mais celui de Giroud n'est pas prononcé par Deschamps. Il le sera très vite, puis qu’évidemment, la première question porte sur l'absence du Milanais.

Réponse de DD : "C'est un choix sportif du moment, avec de la concurrence, comme toujours. Et le retour de Martial qui est rétabli après ne pas avoir pu venir à l'Euro. C'est mon choix aujourd'hui, à Olivier de continuer à être performant. Évidemment, il reste toujours dispo pour l'équipe de France." Simple et efficace.

Malgré une nouvelle aventure plutôt bien débutée au pays de Zlatan Ibrahimovic, le deuxième meilleur buteur de la sélection devra désormais faire plus pour venir à Clarefontaine à chaque rassemblement. Conséquence notamment de la concurrence en attaque, avec le retour de Martial donc, mais également celui, désormais définitif, de Karim Benzema. Rappelé pour l'Euro, le Merengue est à nouveau bien présent, avec le Qatar en vue.

La porte n'est pas (encore) fermée

Et pour Giroud du coup, quel horizon ? S'il s'est clairement obscurcit, il n'est pas encore comlétement bouché pour autant. Comme le dit Didier Deschamps, tout dépendra de ses performances, et Thierry Henry n'est pas encore certain de pouvoir dormir sur ses deux oreilles concernant son record de buts en Bleus (51 contre 46 pour l'ancien de Chelsea).

Un total atteint le 8 juin dernier avec un doublé contre la Bulgarie lors du deuxième match de préparation à l'Euro. Le soir de la bascule pour la carrière de Giroud avec l'EDF ? Après le coup de sifflet final, l'intéressé vise plus ou moins directement Kylian Mbappé, lui reprochant de ne pas se montrer assez collectif : "Des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas, après je ne prétends pas faire toujours les bons appels mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface, râle-t-il. Vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver, voilà mais je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe, il n'y a aucune amertume ne vous inquiétez pas."

Un discours qui n'a guère plu à quelques jours du début de la compétition. La suite ? 14 minutes contre la Hongrie puis 26 lors de la prolongation contre la Suisse. La 110e et dernière cape pour un joueur qui avait fait ses débuts en novembre 2011 face aux États-Unis ? Pas si sûr, à en juger par la détermination et le mental sans faille du bonhomme, qui n'en n'est pas à sa première situation difficile à renverser. L'avenir nous le dira.