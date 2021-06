Double buteur contre la Bulgarie, Giroud a regretté de ne pas avoir été plus servi au moment de son entrée.

Deux victoires en deux matches de préparation, six buts marqués et aucun encaissé. Tous les voyants sont au vert pour l’équipe de France après la large victoire contre la Bulgarie (3-0) au Stade de France.

A une semaine de leur entrée en lice dans l’Euro 2020 contre l’Allemagne, seule l’incertitude autour de Karim Benzema, sorti touché après une béquille, peut apporter quelques nuages dans le ciel radieux français.

Simplement cette blessure ? Peut-être pas pour Didier Deschamps. A la sortie de la rencontre contre la Bulgarie, Olivier Giroud a eu certains mots qui pourraient bien faire quelques histoires dans le groupe. A la question de savoir pourquoi on ne l’avait pas vu autant au moment de son entrée en jeu avant ses deux buts, l’attaquant de Chelsea a pointé du doigt ses coéquipiers.

"Discret parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas, a lâché l’attaquant des Bleus sur La Chaine L’Equipe. Après, je ne prétends pas faire toujours les bons appels mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Pour le coup, avec deux bons ballons de Ben (Pavard) et de Wissam (Ben Yedder), j'ai pu bien finir mais on aurait pu marquer plus de buts si on avait été plus efficaces."

Toujours plus proche de rattraper Thierry Henry avec désormais 46 buts en équipe de France, Olivier Giroud stigmatise-t-il le comportement de Kylian Mbappé ?

L’attaquant du PSG a été obligé de migrer un peu plus sur la gauche au moment de la sortie de Benzema et peut, comme cela lui arrive parfois au PSG, énerver par certaines actions trop individuelles.

Mis au courant de la sortie médiatique de Giroud, Didier Deschamps a préféré désamorcer la bombe très rapidement. Pour le sélectionneur, ces mots venant d’un joueur offensif sont légions dans le foot, pas de quoi dramatiser.

"Si les ballons arrivaient à chaque fois sur les appels…, a d’abord soufflé le sélectionneur des Bleus toujours sur La Chaine L’Equipe. C’est toujours pareil, l’attaquant dit ‘je fais (l'appel) mais ça vient des milieux’, les milieux vont dire que c’est les attaquants… Vous faites les débats mais non… Il le dit, ça peut arriver. C’est peut-être la vérité certaines fois."

"J’ai parlé à Kylian à la mi-temps aussi, a poursuivi Deschamps. Olivier n’a pas le même profil que Karim. Il a une position plus axiale, de pivot. Alors qu’en première mi-temps, les trois pouvaient permuter et se retrouver dans n’importe quelle zone. Après, s’il a à faire une passe… S’ils font une action individuelle alors qu’ils auraient pu faire une passe, c’est le jeu qui leur impose. C’est à eux de choisir."

On savait qu’avec le potentiel offensif présent dans ce groupe, il y aurait forcément des déçus. On ne pensait peut-être pas que les egos seraient touchés si vite alors que l’Euro n’a pas encore commencé…