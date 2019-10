VIDEO - Lloris touché au coude avec Tottenham et sorti sur civière face à Brighton

Le capitaine de l'équipe de France a connu une grave blessure face à Brighton et a dû céder sa place après quelques minutes de jeu.

et Hugo Lloris ne connaissent pas un moment de forme exaltant, comme l'a confirmé le sensationnel résultat de mardi soir: défaite 2-7 à domicile contre le Bayern. Mais ce n'est pas fini, car même à , la formation de Pochettino a mal commencé. Et Hugo Lloris aussi.



Le gardien français a fait une erreur après moins de 3 minutes, ne retenant pas un ballon inoffensif : il a glissé sur son pied d'appui et perdu le contrôle du ballon. Maupay ne pouvait pas se tromper de la tête en ouvrant le score.



Sur la même action, Lloris a également été victime d'un accident apparemment tout sauf anodin: retombant au sol, il s’est cogné le coude gauche, ressentant immédiatement la douleur et donnant immédiatement le sentiment de ne pas pouvoir rester sur le terrain.

En fin de compte, le résultat était exactement le suivant: le personnel médical de Tottenham est entré sur le terrain pour traiter Lloris, qui a finalement été transporté hors du terrain sur une civière, avec un masque à oxygène pour respirer. Extrêmement sportif, le public de Brighton applaudit longuement le gardien adverse après quelques minutes d'inquiétude. Paulo Gazzaniga entra en suite comme gardien remplaçant.



Lloris, qui effectuera dans les prochaines heures les examens rituels pour comprendre avec certitude l'étendue de sa blessure, risque désormais d'être forfait pour les prochains matches de la , contre l' (vendredi) et la (lundi) dans les qualifications à l' .