Équipe de France - Lloris égale Henry, Griezmann dépasse Trezeguet

Face à la Bosnie-Herzégovine (1-0), Hugo Lloris et Antoine Griezmann ont un peu plus marqué l’histoire des Bleus.

Deux traces dans l’histoire pour les deux meilleurs joueurs du soir. L’équipe de France n’a pas tout bien fait en Bosnie-Herzégovine (1-0) ce mercredi, mais elle en repart tout de même avec les trois points. Merci qui ? Merci Hugo Lloris, avant tout.

En première période, le gardien de Tottenham a réalisé une parade sensationnelle - dont il a le secret - pour permettre aux Bleus de rentrer au vestiaire sans être menés. Une belle manière de fêter sa 123e sélection en équipe de France, soit autant que Thierry Henry, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection.

Prochain objectif pour Griezmann : Platini !

Et justement, un homme a réussi à grimper d’une place dans ce même classement. Peu de suspense puisqu’il s’agit de l’unique buteur du soir : Antoine Griezmann, qui compte désormais 35 buts inscrits avec les Bleus, soit un de plus que le légendaire David Trezeguet.

Devant l’attaquant du FC Barcelone, on ne retrouve désormais que trois joueurs : Michel Platini et ses 41 buts, Olivier Giroud et ses 44 buts et bien évidemment Thierry Henry, solidement installé en tête avec ses 51 buts inscrits pour l’équipe de France entre 1997 et 2010.