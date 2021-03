Bosnie-France (0-1) - Les Bleus enchaînent grâce à Griezmann !

Après sa victoire au Kazakhstan (2-0) dimanche, l’équipe de France a enchaîné face à la Bosnie-Herzégovine (1-0) ce mercredi.

L’équipe de France prend le large ! Difficiles vainqueurs de la Bosnie-Herzégovine (1-0) ce mercredi à l’extérieur, dans le cadre des qualifications au Mondial 2022, les Bleus s’envolent en tête du groupe D suite au match nul entre l’Ukraine et le Kazakhstan (1-1).

Les partenaires de Pjanic n’ont évidemment pas rendu la tâche facile aux hommes de Didier Deschamps ce mercredi et, sans une superbe parade de Lloris en première période, l’équipe de France serait rentrée aux vestiaires en étant menée.

L’entrée de Giroud change tout

Un avertissement pour les Bleus, qui ont rapidement repris le contrôle du cuir ensuite… sans pour autant réussir à se montrer dangereux. Soit le moment choisi par le sélectionneur pour faire entrer son «super sub» Olivier Giroud, à la 59e minute plus tard.

Et une minute plus tard, Griezmann a ouvert le score de la tête sur un superbe centre de Rabiot (0-1, 60e) ! Le Barcelonais a-t-il profité de la présence de Giroud dans la surface, lequel a tendance à attirer les défenseurs ? Clairement, mais cela n’a pas empêché Deschamps de chambrer le buteur de Chelsea qui aurait dû, selon lui, se trouver à la place de «Grizou».

Rendez-vous à l’Euro !

Le plus dur était fait, et l’équipe de France a ensuite voulu gérer son avantage. Le tout en procédant par contre-attaques grâce à la vitesse de Mbappé. Mais après deux sorties délicates face à l’Ukraine (1-1) et le Kazakhstan, le Parisien n’a pas réussi à faire taire les critiques.

L’important aujourd’hui n’était évidemment pas la performance de Mbappé, mais bien les trois points pris par nos Bleus. Trois points qui permettent aux Tricolores d’en prendre quatre d’avance sur l’Ukraine, dauphin. Vous l’aurez compris, ça sent bon la Coupe du monde 2022 pour la France, à qui on donne rendez-vous… cet été, pour l’Euro 2021 !