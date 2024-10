Equipe de France : Les numéros de Griezmann et Mbappé donnés à…

Belgique vs France

Israël vs France

Laissé vacant, le numéro d’Antoine Griezmann ne sera pas conservé après sa retraite. Pareil pour celui de Mbappé, absent en raison d'une blessure.

Il y a quelques semaines Antoine Griezmann a mis fin sa carrière internationale. Porteur du numéro 7 en Equipe de France, l’avant-centre de l’Atlético de Madrid a laissé ce dossard vacant depuis son annonce. En rassemblement pour les deux matchs de la trêve d’octobre pour la Ligue des nations, le sélectionneur des Bleus donne ce numéro de maillot à un autre joueur. Celui de Kylian Mbappé, blessé, sera aussi attribué à un autre joueur des Bleus.

Dembélé récupère le numéro de Griezmann

Antoine Griezmann et l’Equipe de France, c’est désormais une histoire qui appartient au passé. A la surprise générale, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a annoncé, le 30 septembre dernier, la fin de son aventure en Equipe de France après 10 bonnes années de bons et loyaux services chez les Bleus. Avec l’équipe de France, le joueur de 33 ans a remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des Nations en 2021.

Même si Didier Deschamps ne cesse de rendre hommage à son désormais ex-joueur et vice-capitaine, le sélectionneur de l’Equipe de France ne voit pas ce numéro comme étant mythique. En effet, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a décidé de lui trouver un porteur. Selon les informations de L’Equipe, c’est Ousmane Dembélé, qui portera ce numéro laissé vacant par l’ancien avant-centre de la Real Sociedad.

Nkunku récupère celui de Mbappé

Porteur du numéro 11 par le passé, l’attaquant du Paris Saint-Germain abandonne en effet ce numéro pour les deux prochains matchs des Bleus contre l’Israël et la Belgique. Dans le même temps, le numéro de maillot de Kylian Mbappé ne sera pas laissé au repos même si le capitaine des Bleus est ménagé par Deschamps.

Le quotidien sportif français indique que Christopher Nkunku, qui a fait son grand retour en Bleus, devrait récupérer le sacré 10 porté par l’attaquant du Real Madrid, dont l’absence fait grand bruit en France. Faut-il rappeler que la France joue contre l’Israël, ce jeudi 10 octobre (20h45), à Bozsik Aréna à Budapest, et la Belgique le lundi 14 octobre (20h45), au Stade Roi Baudouin.