Équipe de France : Le Graët plaide la "maladresse" après ses propos sur Zidane

Au lendemain de l’interview lunaire de Noël Le Graët, L’Équipe en dévoile les coulisses… et "l’excuse" du président de la 3F pour ses propos.

Qui a décidé d’envoyer Noël Le Graët sur RMC dimanche soir ? Lui-même. Sollicité vers 18h par la radio pour participer à l’émission de Marion Bartoli une heure et demi plus tard, le président de la FFF a dit oui tout seul, comme un grand, révèle L’Équipe ce lundi. Et il a rapidement oublié le cadre de l’interview…

Le Graët a "oublié le cadre de l’interview"

Il a "donné le sentiment de l’avoir oublié", tente L’Équipe en guise d’euphémisme. En cause : des propos contradictoires, "une intervention au mieux étonnante sur sa conception démocratique", un "ping-pong verbal confus", des échanges avec sa femme qui se tenait à côté et bien évidemment ces propos sur Zidane…

L’homme de 81 ans a-t-il encore toute sa tête ? Affirmatif, répond son clan, qui plaide la "maladresse d’expression" auprès de L’Équipe ce lundi pour justifier les propos tenus la veille ! Le "rien à secouer" sur l’avenir de Zidane ? Simplement pour l’inviter a explorer toutes les options possibles, ont osé les proches de NLG.

Son clan plaide la "maladresse d’expression"

"Le président a de très bons rapports avec Zidane, a fait savoir le clan Le Graët à L’Équipe. Ils ont échangé encore récemment lors du Ballon d'Or. Noël Le Graët sait précisément ce qu'il représente dans l'histoire du football français. En s'exprimant de cette manière, Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d'aller où il le souhaite. Que toutes les possibilités s'offrent à lui." Heureusement que le ridicule ne tue pas.