Équipe de France : Daniel Riolo réclame le départ de Noël Le Graët… et Didier Deschamps

Au lendemain de l’interview lunaire de Noël Le Graët sur RMC, Daniel Riolo a réclamé le départ du président de la 3F… et de Didier Deschamps.

Noël Le Graët a oublié de connecter quelques fils avant de se rendre dans les locaux de RMC dimanche, et il a choqué l’ensemble du football français en tenant des propos moqueurs à l’encontre de Zinédine Zidane. De nombreuses personnalités, à l’instar de Kylian Mbappé, ont immédiatement rappelé le président de la 3F à l’ordre, tout comme Daniel Riolo dans l’After Foot.

Si NLG part, DD doit aussi le faire pour Riolo

Le chroniqueur oublie un instant les propos sur Zidane pour se concentrer sur ceux concernant Didier Deschamps et sa prolongation jusqu’en 2026. Pour Riolo, les deux hommes sont liés. Et si NLG part, DD doit aussi le faire.

"Le Graët a dit ‘Avec Didier, on a réfléchi ensemble à ma succession’. Ça veut dire que Deschamps et lui réfléchissent ensemble. Si là on n'est pas en plein scandale... Moi je suis désolé, mais les deux doivent partir. Je m'en fous du résultat, de finale ou quoi. Il faut que la fédération soit propre !", a estimé Riolo.

Riolo veut faire le ménage à la 3F

"Il faut qu’on fasse le ménage. Ce n’est pas possible, il ne peut pas nous dire ‘Didier est venu à Guingamp, on a réfléchi a qui pouvait me succéder et comme je lui ai donné quatre ans de contrat sans prévenir personne, avec un mandat, qui va au-dessus du mien’… Non, je suis désolé, on ne peut pas dissocier les deux", a poursuivi Riolo.

"On ne peut pas dissocier les deux, comme quand lors de la crise du Covid, le seul championnat qui n'a pas repris, c'est la France. Le Graët est intervenu, Deschamps a donné une interview au Parisien et a validé cette décision. Ça a été une grosse erreur pour le football français, qui a fait perdre beaucoup d'argent à nos clubs", a rappelé Riolo.

"Des années que je dénonce l'homme qu'est Deschamps"

"Moi, j’en ai rien à foutre de la finale de Deschamps, j’en ai rien à foutre de ses résultats à Deschamps. Ça fait des années que je dénonce l'homme qu'est Deschamps, tout comme Le Graët d'ailleurs", a conclu un Riolo très remonté.