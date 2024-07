Après le match contre le Portugal, Jules Koundé attaque une fois encore le Rassemblement National avant le 2nd tour des Législatives.

Parallèlement à l’Euro 2024 en Allemagne, la France vit une période électorale très tendue avec les élections législatives en cours dans le pays. Mais le courant ne passe pas entre le parti Rassemblement National (RN) et les joueurs de l’Equipe de France en raison des prises de positions radicales des hommes de Didier Deschamps.

Les Bleus pas d’accord avec le RN

La situation politique en France préoccupe toujours les joueurs de l’Equipe de France, qui ne cachent pas leurs positions. Si Marcus Thuram était le premier à livrer le fond de sa pensée sur la montée du RN en France, les autres joueurs des Bleus n’ont pas non plus caché leurs positions vis-à-vis des partis en lice pour les législatives. Le capitaine de la France, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté ou encore Jules Koundé ont aussi donné leurs avis.

Getty Images

Même avant le match des quarts de finale de l’Euro 2024 contre le Portugal (0-0, t.a.b 3-5), Kylian Mbappé avait encore envoyé une pique au RN. « Je pense que plus que jamais, il faut aller voter, il y a vraiment urgence, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. On a vu les résultats du premier tour, c’est catastrophique », avait lâché le capitaine des Bleus en conférence de presse, jeudi. Une sortie non appréciée par le partie concerné, qui s'en est pris une nouvelle fois à Mbappé.

L'article continue ci-dessous

Jules Koundé enfonce le clou

Le défenseur central du Barça affiche clairement son opposition au RN. S’il avait déclaré avant le premier tour que l'extrême droite est un parti qui est « fondé sur la haine de l'autre, la désinformation et dont les mots ont vocation à stigmatiser et à nous diviser » et affirmait que « le RN n'est pas une solution », Jules Koundé en rajoute une couche. Après la qualification des Bleus pour les demi-finales de l’Euro vendredi soir, l’ancien des Girondins de Bordeaux appelle une fois encore à faire barrage contre le Rassemblement National avant le second tour ce dimanche 7 juillet.

Getty

« Je pense que c’est très important de faire barrage au RN. Ce n’est pas un parti qui mènera notre pays dans la bonne direction. C’est mon opinion, j’espère que beaucoup de gens la partage. Les gens doivent se rendre compte que c’est un moment décisif dans la vie de notre pays. Pour le futur, aussi, parce que c’est un parti qui veut diviser les Français, qui veut mettre certaines personnes de côté. Je suis contre ça, absolument, et j’invite les gens à aller voter pour un parti qui n’est pas le Rassemblement National », a déclaré l’ancien de Séville sur M6.