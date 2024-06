Marcus Thuram livre le fond de sa pensée sur la montée du RN en France

Attaquant de l’Equipe de France, Marcus Thuram prend position pour les élections législatives en France.

Alors que la France fait son entrée en lice ce lundi contre l’Autriche à l’Euro 2024, l’attaquant des Bleus, Marcus Thuram, s’est penché sur la politique notamment les élections législatives. Le buteur des Bleus a pris position en appelant à faire bloc contre le Rassemblement National lors des prochaines élections législatives.

"Que le RN ne passe pas"

En prélude au match d’ouverture des Bleus à l’Euro 2024 contre l’Autriche (lundi, 21 heures), Marcus Thuram était en conférence de presse, ce samedi. Mais l’attaquant de l’Inter Milan n’a pas que parlé football. Alors que le Rassemblement National (RN) est en passe de s’imposer aux prochaines élections législatives des 30 juin et 7 juillet, l’ancien de Guingamp a appelé à faire le nécessaire pour que ce parti ne passe pas.

« Je pense que la situation est très triste, très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. On était un peu tous choqués dans le vestiaire. C'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Il y a des messages véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti (le Rassemblement national) à passer. Comme l'a dit Ousmane (Dembélé), il faut dire à tout le monde d'aller voter. En tant que citoyen, que ce soit vous ou moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et que le RN (Rassemblement national) ne passe pas », a lancé l’avant-centre de 26 ans.

Thuram soutenu par ses coéquipiers de l'EDF ?

Par ailleurs, le natif de Parma (Italie) a tenté de justifier sa position d'appeler ouvertement à faire barrage au Rassemblement national pour les élections. L'ancien de Sochaux estime d'ailleurs que tous ses coéquipiers en Equipe de France partage son avis.

« En équipe de France, je pense, enfin j'espère, que tout le monde partage le même avis que moi. Je comprends que certains viennent dire qu'il faut aller voter mais je ne pense pas que ce soit assez de dire cela. Il faut aussi dire comment on en est arrivé là et la gravité de la situation. (…) En équipe de France, je n'ai aucun doute que tout le monde partage ma vision sur les choses. Nous sommes dans un pays libre et chacun doit faire ce qu'il sent, ce qui est juste. Moi, je suis devant vous et je dis certaines choses. D'autres personnes ne peuvent pas le dire mais, je le redis, j'ai zéro doute sur le fait que tout le monde pense comme moi », a ajouté Marcus Thuram.

L’Equipe de France défie l’Autriche ce lundi 17 juin (21 heures) pour son premier match à l’Euro 2024.