Le RN dézingue (encore) Mbappé après sa nouvelle sortie sur les législatives

Le Rassemblement National s’en prend à nouveau à Kylian Mbappé après sa dernière sortie sur les élections législatives.

L’Equipe de France affronte ce vendredi soir, le Portugal en quart de finale de l’Euro 2024. Un match que les Bleus vont jouer dans un contexte particulier en raison des élections législatives en France. Une situation qui a fait réagir les hommes de Didier Deschamps dont Kylian Mbappé qui a subi encore la foudre du Rassemblement National.

Kylian Mbappé se dresse encore contre le RN

A quelques heures du choc contre le Portugal, l’Equipe de France est toujours touché par le contexte politique en France. Alors que Marcus Thuram ou encore Kylian Mbappé ont appelé à voter contre les extrêmes et surtout le Rassemblement National, c’est bien le parti qui est sorti en tête lors du premier tour des législatives. Un résultat qui a encore fait réagir Kylian Mbappé qui ne souhaite pas du tout voir le RN au pouvoir.

« Je pense que plus que jamais, il faut aller voter, il y a vraiment urgence, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. On a vu les résultats du premier tour, c’est catastrophique », a lâché le capitaine des Bleus en conférence de presse, jeudi.

Le Rassemblement National fracasse Mbappé

La nouvelle sortie de Kylian Mbappé a encore déclenché des réactions d’indignation dans la sphère politique en France notamment au niveau du RN. Pour Laurent Jacobelli, l’ancien du PSG devrait se préoccuper beaucoup plus de l’Equipe de France que des élections au pays.

« Je n’irai pas sur le terrain donner des conseils de coach, je crois que chacun doit rester à sa place… Le bon camp pour Kylian Mbappé, ce soir, c’est l’équipe de France. Il porte le maillot de l’équipe de France, le maillot de tous les Français, quel que soit leur vote », a cinglé le porte-parole du Rassemblement National sur TF1 suivi par Marine Le Pen qui a fustigé les propos du Bondynois sur les antennes de CNN. « Les Français en ont marre de recevoir des leçons de morale et des consignes de vote », a-t-elle confié.