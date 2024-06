Le Rassemblement National recadre Kylian Mbappé après sa sortie politique

Le Rassemblement National n’est pas resté indifférent de la sortie de Kylian Mbappé sur la situation politique en France.

A l’instar de Marcus Thuram qui avait appelé à voter contre le Rassemblement National (RN) lors des prochaines élections législatives, le capitaine de l’Equipe de France ne souhaite pas le RN remporte lesdites élections. Mais le parti n’a pas apprécié la prise de position de Kylian Mbappé.

Mbappé contre le RN

Bien qu’il soit footballeur, Kylian Mbappé a un parti pris en politique. En conférence de presse, dimanche, le capitaine de l’Equipe de France a invité tous les jeunes à voter en défaveur du Rassemblement National afin de briser le rêve de celui-ci qui est favori des sondages au premier tour, de remporter les élections législatives, qui auront prochainement lieu en France.

« J'ai envie de m'adresser au peuple français. On est une génération qui peut faire la différence. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. J'appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum », a déclaré l’ex-joueur du Paris Saint-Germain avant le match contre l'Autriche, ce lundi.

Le RN répond sèchement à Mbappé

Même si Kylian Mbappé n’a pas mentionné le Rassemblement National dans sa déclaration, le parti s’est senti indexé directement par le nouvel attaquant du Real Madrid. Porte-parole du RN, Andréa Kotarac a répondu à la sortie du Bondynois sur la situation politique de France au micro de BFM TV.

« Je suis frappé, moi je suis un amoureux du football et j’ai payé des places très chères quand je suis allé voir Mbappé au Parc des Princes et je suis assez déçu de cette position (…) Sa prise de position va à l’encontre de celle de la Fédération Française de Football (…) Et j’ai l’impression que quand on a beaucoup d’argent, on peut se permettre d’outrepasser les positions de la FFF. Ce n’est pas n’importe qui. Quand la Fédération sportive, les autorités sportives demandent à un joueur, quel qu’il soit, quel que soit son salaire, de garder sa réserve manifestement, il ne le fait pas », a d’abord lancé Andréa Kotarac.

« Au RN, on considère que quand on porte le drapeau français, le maillot français sur ses épaules, on doit respecter tous les Français (…) Par ce type de position en plein Euro en Allemagne, je crois que c’est Mbappé qui fracture le pays et envenime la situation (…) Les Français font la part des choses entre un multimillionnaire et la situation du pays », a-t-il ajouté.