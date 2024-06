Mbappé : "La situation de la France est plus importante que le match de demain"

Kylian Mbappé a envoyé un message au peuple français dimanche, à la veille du match de la France contre l’Autriche.

L’Equipe de France fait son entrée en lice à l’Euro 2024 avec un choc contre l’Autriche. En prélude à cette rencontre, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce dimanche. Mais au-delà du match, le capitaine des Bleus était surtout attendu sur le contexte politique en France. Une situation sur laquelle Mbappé a un avis tranché.

Mbappé priorise le contexte politique en France aux dépens de l’Euro

Si la France a le regard rivé sur l’Allemagne où se dispute l’Euro 2024, le pays est également concerné par les élections législatives. Alors que le football a souvent été dissocié de la politique, les Bleus ont fait une exception cette année et ne cachent pas leurs opinions sur le contexte. Au lendemain du communiqué de la Fédération française de football qui adopte une position neutre sur la situation politique, Kylian Mbappé déclare qu’elle est plus importante pour que les Bleus ne prennent pas de position.

« J'ai eu écho de ce communiqué. On est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays, une situation inédite. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens de nos priorités. On est des citoyens, on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure. On sait qu'on est dans une situation importante pour notre pays, une situation inédite », lance le capitaine de l’Equipe de France.

Kylian Mbappé emboîte le pas à Marcus Thuram

Ce sujet est devenu encore plus brûlant après la prise de position très ferme de Marcus Thuram. Alors que ses coéquipiers invitaient seulement les Français à aller voter, l’attaquant de l’Inter Milan a invité clairement à voter contre le Rassemblement National. Une position sur laquelle semble s’aligner aussi Kylian Mbappé.

« J'ai envie de m'adresser au peuple français. On est une génération qui peut faire la différence. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. J'appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum », lâche le nouvel attaquant du Real Madrid.