Équipe de France - La grosse surprise Karim Benzema se confirme !

D’après Le Parisien, Karim Benzema figurera dans la liste des 26 présentée par Didier Deschamps ce mardi soir, comme pressenti par L’Équipe.

L’Équipe a rendu la nuit de lundi à mardi délicate pour les fans de Karim Benzema. Et pour cause : en annonçant que Didier Deschamps envisagerait finalement de sélectionner l’attaquant du Real Madrid pour l’Euro 2021, le quotidien sportif a dû en empêcher plus d’un de dormir à l’heure. Excitation oblige.

Le Parisien se débarrasse du conditionnel

Ce mardi, l’hypothèse émise par L’Équipe a pris une tournure bien réelle via le quotidien régional Le Parisien. Alors que le scepticisme était de mise en début de matinée, et on peut le comprendre pour un joueur dont le retour est régulièrement envisagé depuis 2015, nos confrères ont mis le conditionnel de côté : Benzema sera bien présent dans la liste des 26 présentée par Deschamps ce mardi soir.

Pour rappel, les chemins de l’équipe de France et de Benzema s’étaient séparés en 2015 à l’occasion de la désormais fameuse «affaire de la sex-tape». En 2016, pour l’Euro, le retour de KB9 a une nouvelle fois été envisagé mais le buteur s’était alors tiré une balle dans le pied en déclarant dans Marca que le sélectionneur avait «cédé à une partie raciste de la France». Jamais une bonne idée à un an des élections présidentielles, et les politiques - à l'image de Manuel Valls - ne lui ont pas pardonné.

Ben Arfa, Gignac, Rabiot… Deschamps sait pardonner

Les écervelés qui avaient ensuite tagué la maison de vacances de Deschamps à Concarneau du mot «raciste» n’avaient pas non plus plaidé en faveur de Benzema. Mais que ce soit avec Hatem Ben Arfa, André-Pierre Gignac ou plus récemment Adrien Rabiot, DD a prouvé qu’il pouvait changer d’avis pour le bien du groupe : et au vu de la saison exceptionnelle réalisée par KB9… une décision s’imposait.

Sportivement, tous les éléments sont en faveur d’une sélection de Benzema. Au niveau de la fameuse «cohésion de groupe», un tel champion ne pourra pas faire de mal, d’autant plus qu’il entretient d’excellents rapports avec de nombreux internationaux français.

L’heure du pardon semble être arrivée, mais le suspense ne s’envolera pas tant que Deschamps n’aura pas prononcé les mots «Karim» et «Benzema» dans sa liste des attaquants. Rendez-vous à 20h.