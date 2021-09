Equipe de France : la compo des Bleus face à la Bosnie-Herzégovine

La composition de l'équipe de France face à la Bosnie a été dévoilée et il s'agira d'un 4-3-3 offensif.

Quelques semaines après une indigente campagne à l'Euro 2021, l'équipe de France reprend sa quête de qualification pour la Coupe du monde 2022 (groupe D).

À Strasbourg, les Bleus affrontent la Bosnie-Herzégovine ce mercredi soir. Un gros test à ne pas sous-estimer. Et au vu de la compo de Deschamps, ce ne sera pas le cas.

La composition de nos Bleus ! Coup d'envoi dès 20H45 #FiersdetreBleus #FRABOS pic.twitter.com/SNgb4vb5A1 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 1, 2021

Jordan Veretout va connaître sa première titularisation en équipe de France, dans un 4-3-3 très offensif, alors que le Romain est convoqué pour la première fois.

On retrouve en attaque le trio offensif que le monde nous envie et dont les potentialités ont été à peine entrevues lors du dernier Euro, composé d'Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé.

La compo des Bleus face à la Bosnie :

Une nouvelle ère démarre pour toutes les stars tricolores, avec un nouvel objectif. Mais pour l'heure, il faudra bien négocier la rentrée des classes, ce mercredi soir.

Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Digne - Veretout, Pogba, Lemar - Griezmann, Benzema, Mbappé.