Equipe de France : Kylian Mbappé capitaine des Bleus ? Adil Rami n'en veut surtout pas !

Adil Rami explique pourquoi Kylian Mbappé, avec qui il a joué en équipe de France, ne doit pas devenir le capitaine des Bleus.

Capitaine de l'équipe de France depuis de longues années, Hugo Lloris a pris sa retraite internationale après la finale de la Coupe du monde 2022 perdue contre l'Argentine.

Deschamps doit trouver un successeur à Lloris

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, doit donc désigner un nouveau capitaine alors que se profile le premier match de l'équipe de France en 2023 (le 24 contre les Pays-Bas).

Si Raphaël Varane semblait le successeur n°1 de Lloris, le défenseur de Manchester United a surpris tout son monde en annonçant lui aussi sa retraite internationale après le Mondial et ce, à seulement 29 ans.

Deux noms se détachent désormais pour porter le brassard de capitaine : ceux d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé.

Rami préfère voir Griezmann avec le brassard

Ancien coéquipier des deux joueurs lors de la Coupe du monde 2018, Adil Rami s'est confié ce dimanche 19 mars 2023 au micro de Téléfoot et estime que Kylian Mbappé, âgé de 24 ans, est encore trop jeune pour devenir le capitaine des Bleus : « Je trouve que c'est trop tôt pour lui d'avoir le brassard. C'est le meilleur joueur aujourd'hui en équipe de France et on n'a pas besoin de le lui mettre une pression supplémentaire. Parce que si tu portes le brassard, il se passe quelque chose. On sent que les regards, la responsabilité, la pression reposent sur toi. »

Adil Rami estime que ce rôle conviendrait beaucoup mieux à Antoine Griezmann, âgé de 31 ans : « Il a de l'expérience, il a joué dans des grands clubs, il y aussi sa longévité en équipe de France. »

Le défenseur de l'ESTAC explique selon lui quelle est la principale qualité requise pour un capitaine : « C'est un joueur qui arrive à être aimé par tous ses coéquipiers. »

Lui-même capitaine de l'ESTAC, Rami rappelle que ce rôle est parfois difficile, surtout lorsque son équipe est en difficulté sur le plan sportif : « C'est une pression supplémentaire, il y a beaucoup de travail sur tous les fronts. Je veux tellement bien faire que j'y laisse des plumes au passager. Ce n'est qu'un petit bout de tissu mais c'est énormément de responsabilités. »