Equipe de France Espoirs, Thierry Henry cède à la pression de Rayan Cherki

Alors qu’il avait snobé Rayan Cherki de sa liste pour les matchs du mois de mars des Espoirs, Thierry Henry est revenu sur sa décision finalement.

Ecarté de la première liste du sélectionneur pour les deux matchs du mois de mars des Espoirs de France, Rayan Cherki sera finalement de la partie avec les Bleuets. C’est ce que vient de décider le sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry.

Deux forfaits pour les matchs des Espoirs

Jeudi dernier, le sélectionneur de l’équipe de France olympique a dévoilé sa dernière liste pour deux matchs amicaux du mois de mars, avant celle de mi-mai pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais ce lundi 18 mars 2024, la Fédération française de football vient d’annoncer le forfait de deux des 23 joueurs convoqués par l’ancien joueur des Gunners d’Arsenal.

« Georginio Rutter (Leeds United FC) et Joris Chotard (Montpellier HSC) sont forfaits avec la sélection U23 pour affronter la Côte d’Ivoire et les États-Unis », a indiqué la Fédération dans un communiqué sur son site internet.

Cherki appelé en renfort

Si le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, n’avait pas été appelé par Titi, ce dernier vient de faire appel au joueur formé à l’OL. Pour récemment justifier l’absence de Cherki, Thierry Henry expliquait qu’il ne s’agissait « pas des punitions », mais que « Rayan a moins de temps de jeu à Lyon ». Mais le joueur a répondu de la meilleure des façons à son sélectionneur le lendemain en Ligue 1.

Getty Images

Entré en jeu (66e) lors du match à Toulouse en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, Cherki a égalisé pour les Gones qui étaient menés, avant de délivrer la passe du but de la victoire à Jake O’Brien. l'OL s'était imposé 2-3 à Toulouse. En fin de rencontre, le joueur avait exprimé sa déception de ne pas avoir été appelé par Thierry Henry. Finalement, le joueur vient d’être rappelé par son sélectionneur pour pallier les deux forfaits.

Getty

« Confronté aux forfaits de Joris Chotard et Georginio Rutter, le sélectionneur Thierry Henry a appelé Rayan Cherki pour affronter la Côte d’Ivoire et les États-Unis. (…) Rayan Cherki (Olympique Lyonnais, photo principale) est appelé en renfort et rejoindra le groupe lundi dans l’après-midi », a indiqué la FFF. L’instance ajoute que « le sélectionneur Thierry Henry se laisse le temps de la réflexion pour rappeler éventuellement un autre joueur ».

Rappelons que pour ses deux matchs amicaux, l’Equipe de France Espoirs affronte la Côte d’Ivoire le 22 mars (18h30) à Châteauroux et les États-Unis le 25 mars (21h05) à Sochaux.