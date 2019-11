Équipe de France : Didier Deschamps doit-il reconduire son 3-4-1-2 ?

Pour la 100ème à la tête des Bleus, en Albanie, Didier Deshamps a opté pour un système à 3 défenseurs. Une formule à revoir selon vous ?

Si Didier Deschamps est parfois tancé pour son côté conservateur, le sélectionneur des Bleus reste capable d'innover dans les choix de ses systèmes. Il l'a montré dans les grandes compétitions internationales, avec un passage du 4-3-3 au 4-2-3-1 durant l'Euro 2016, avant une évolution identique pour la 2018.

En revanche, jamais DD n'avait encore aligné une défense à trois - ou à cinq - c'est selon, depuis ses débuts à la tête de l'équipe de , en août 2012. C'est désormais chose faite avec ce match en Albanie, venu conclure une campagne de qualifications satisfaisante, à défaut d'être brillante.

Une animation idéale pour Griezmann et Mbappé ?

Pour ce dernier match de l'année, qui permettait au technicien d'atteindre la barre des 100 sur le banc de l'équipe de France, Didier Deschamps a donc opté pour un audacieux 3-4-1-2. Son équipe, volontaire, s'est imposée grâce à deux buts inscrits en première période, par Tolisso puis Griezmann.

L'article continue ci-dessous

Un premier acte où les Tricolores se sont montrés à leur avantage, avec quelques mouvements collectifs très intéressants. Peu en réussite face à la Moldavie trois jours plus tôt, Antoine Griezmann a crevé l'écran dans ce rôle de meneur de jeu qui sied à ses qualités. Parmi les deux pistons utilisés, le Lyonnais Léo Dubois a rendu une copie encourageante.

Mais plus que le bilan individuel de chacun, ce système laisse à penser qu'il peut permettre aux deux stars offensives de la sélection - Griezmann donc mais aussi Kylian Mbappé, malade ce dimanche - d'être dans les meilleures dispositions. Le numéro 7 a d'ailleurs bien résumé l'affaire au micro de TF1. "On a fait la différence en 1e période. Il y avait un nouveau schéma tactique, qui nous va plutôt bien. Maintenant, il faut voir quand on est au complet". Alors, Didier Deschamps doit-il envisager cette option sur le long terme ? Ce schéma modulable peut-il être utilisé à l'Euro ? Goal souhaite connaître votre opinion !