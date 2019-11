Deschamps, Tolisso… Les réactions après Albanie-France (0-2)

La France n’a pas manqué à sa tâche en Albanie. Après la rencontre, c’est bien sûr la satisfaction qui a prédominé chez les Bleus.

À l’occasion de son ultime match des qualifications, l’Equipe de a fait le travail en prenant le meilleur sur l’Albanie chez elle. Même si la deuxième période n’a pas été aussi convaincante que la première, les Tricolores étaient contents de leur prestation. Et, ils étaient aussi heureux d’avoir célébré par un succès la 100e rencontre de leur coach sur le banc. Logiquement, tout le monde avait donc le sourire au coup de sifflet final.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’Equipe de France sur TF1) : « Ma 100e ? J’ai eu beaucoup de témoignages de l’ensemble de mon staff, de mon président et des joueurs. C’est certain que ça fait chaud au cœur, car je dépends beaucoup des joueurs. Ceux qui étaient là aujourd’hui et ceux qui étaient là au début. C’est eux qui ont permis à l’Equipe de France d’obtenir de très bons résultats. C’est une fierté personnelle, mais je suis surtout fier de voir ce qu’ils font. Avec cet état d’esprit-là. Même si par moments, et comme pour toutes les équipes, ça peut être un peu compliqué. Et la qualité est là aussi. »

Antoine Griezmann (attaquant de l’Equipe de France sur TF1) : « Très content de la victoire. On savait que ça allait être compliqué. Hier, on avait vu le terrain. Ce n’est pas le meilleur des terrains pour jouer. C’était un nouveau stade, une fête pour eux. On est bien rentrés dans le match. On a fait la différence en 1e période. Il y avait un nouveau schéma tactique, qui nous va plutôt bien. Maintenant, il faut voir quand on est au complet. On va jouer l’Euro et bien le préparer pour espérer le gagner (…) Un visage différent par rapport à la Moldavie ? C’est le football. L’autre jour, on n’a pas été bons offensivement, on ratait beaucoup. Là, c’est différent. Il faut qu’on ait confiance en nous. Et quand on fait des matches comme ça, on est sur la bonne voie. L’année 2019 se termine bien. En plus, c’était la 100e du coach. C’est impeccable. »

Léo Dubois (défenseur de l’Equipe de France sur TF1) : « Ce que je ressens après ma passe décisive ? Beaucoup de satisfaction. J’étais heureux de la donner à Antoine et ça me fait plaisir qu’il puisse marquer pour la 100e du coach. On a fait un bon match et on est tous contents. La satisfaction c’est d’avoir gagné avec la manière. Le terrain n’était pas forcément facile, mais on a réussi à garder le ballon et faire ce qu’il faut avec. On finit premiers du groupe, c’était l’objectif. Le 3-5-2 ? Il faut trouver les automatismes et on l’a travaillé hier. C’est un système qui est plutôt offensif, on a les latéraux qui sont capables d’apporter et les attaquants qui peuvent finir. Donc c’est bien. On découvre de nouvelles choses et on est là pour s’adapter ».

Corentin Tolisso (milieu de terrain de l’Equipe de France sur TF1) : « Mon premier but ? Je ressens beaucoup de fierté et de bonheur. Depuis le début, j’avais à cœur de marquer ce premier but. C’est arrivé ce soir et je suis très content. Je m’étais dit avant le match qu’il fallait que je fasse une course et que si la balle venait je la prendrai. Il fallait que je donne tout. Ca a payé ce soir. Un match complet de ma part ? J’avais besoin d’un match référence en Bleu, surtout depuis mon retour de blessure. C’est compliqué quand on revient d’une rupture des ligaments croisés, mais je suis patient et je suis content de ce que j’ai pu faire. Et avoir aidé l’équipe de gagner. À moi de continuer pour être encore meilleur. »

Clément Lenglet (défenseur de l'Equipe de France sur l'Equipe TV) : "Le 3-5-2 ? Il y a une disposition différente car c'est les latéraux qui prennent la largeur et on joue avec deux attaquants. Donc c'est un peu différent, et l'animation était particulière. Défensivement, c'était important que les latéraux referment bien. Et c'est ce qu'on a fait. Le coach nous a félicités pour la victoire et la première place. Griezmann ? Il était très bon, très disponible. Ce système-là lui permet de décrocher et se mettre entre les lignes. Il a touché beaucoup de ballons et en a beaucoup donné pour les attaquants. C'était un match complet de sa part. C'est toujours bien de faire les bons matches. Ca donne de la confiance. Et il a les qualités pour être bon au Barça. Mon erreur face à la Moldavie ? C'était important d'oublier et être bon ce soir, en répondant présent."