Equipe de France - Eduardo Camavinga naturalisé français, une "très bonne chose" pour Didier Deschamps

Le sélectionneur des Bleus s’est réjoui de la récente naturalisation française du milieu de terrain rennais.

Sensation de la première partie de saison en , Eduardo Camavinga s’est fait un nom en seulement quelques mois. Depuis sa masterclass réalisée contre le (2-1) au mois d’août, le nom du milieu de terrain de Rennes est sur toutes les lèvres, même celles des dirigeants les plus importants de la Fédération Française de Football.

Conscients que le prodige pourrait leur passer entre les doigts, ces derniers - en association avec le - ont intensifié les procédures pour naturaliser Camavinga, qui a finalement obtenu la nationalité française le 31 octobre dernier. Désormais, la pépite peut donc jouer pour les différentes équipes de !

Avec les Espoirs ? Selon nos informations, ce ne sera pas pour cette fois. Mais à terme, celui qui fêtera ses 17 ans dimanche viendra bien évidemment frapper à leur porte. Tout comme à celle des A ? Interrogé à ce sujet, Didier Deschamps n’a pas botté en touche.

Deschamps : "Camavinga est censé arriver un jour ou l'autre avec nous"

"Il est censé arriver un jour ou l'autre avec nous. Mais il y aura des étapes et notamment l'équipe de France Espoirs où il peut postuler. Sa naturalisation, c’est une très bonne chose pour le football français", s’est réjoui DD, avant de calmer les esprits.

"Ça va vite pour lui, mais vous allez encore plus vite. C'est une bonne chose, on parle d'un jeune joueur qui arrive à être très bon avec son club à Rennes. Il a pratiquement le statut de titulaire, il est énormément utilisé par Julien Stéphan. On parle d'un très, très jeune joueur. Aujourd'hui, l'avenir est radieux pour lui", a conclu Deschamps. Camavinga sait ce qu’il lui reste à faire.