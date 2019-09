Inter - Lukaku réagit aux insultes racistes

L'attaquant nerrazuro, victime de cris racistes lors du déplacement de son équipe à Cagliari ce dimanche, a réagi sur son compte Instagram.

Auteur du but de la victoire sur penalty ce dimanche à (2-1), Romelu Lukaku a alors été victime de cris racistes de la part des supporters locaux. L'attaquant belge, arrivé cet été en , a tenu à réagir ce lundi via un message posé sur son compte Instagram, appelant notamment les instances dirigeantes du football à sévir contre ces comportements.

"De nombreux joueurs le mois dernier ont souffert d'insultes racistes... Je l'ai été moi aussi hier [dimanche], a-t-il posté. Le football est un jeu dont chacun doit profiter et nous ne devrions accepter aucune forme de discrimination qui feraient honte à notre jeu.

"J'espère que les fédérations de football dans le monde entier vont réagir fermement face à tous les cas de discrimination. Les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook) doivent aussi mieux travailler avec les clubs de football parce que chaque jour vous voyez au moins un commentaire raciste sous un post d'une personne de couleur... Nous disons cela depuis des années et il n'y a toujours pas de réaction...

"Mesdames et messieurs nous sommes en 2019, au lieu d'avancer nous retournons en arrière et je pense qu'en tant que joueurs nous devons nous unir et nous exprimer sur le sujet pour que tout le monde puisse continuer à profiter de ce jeu."

Pour rappel la saison passée, Moise Kean, l'attaquant de la Juventus avait déjà été visé par les supporters de Cagliari, de même que son coéquipier Blaise Matuidi.