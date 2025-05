Enzo Fernandez au Real Madrid, la vérité éclate

Real Madrid vs Real Sociedad

Il a été annoncé qu'Enzo Fernandez aurait conclu un accord verbal pour rejoindre le Real Madrid, alors que Chelsea s'interroge

Selon un article sensationnel du journaliste Renzo Pantich, le joueur de 24 ans aurait conclu un accord verbal pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, BBC Sport, via SI, suggère que rien n'indique que Chelsea vendrait l'international argentin, et que s'il le faisait, il demanderait plus que les 106,8 millions de livres sterling (143 millions de dollars) versés à Benfica en 2023.

Fernandez est devenu un joueur essentiel pour Chelsea cette saison et a joué un rôle majeur dans l'accession de l'équipe à la finale de la Conference League et sa qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Un départ de Fernandez serait un coup dur pour les Blues. Mais si un départ se produisait, il serait probablement prêt à débourser une somme colossale.

L'ancienne star de Benfica, auteur de 20 buts cette saison, semblait se réjouir à Stamford Bridge en début de mois.

Il a déclaré : « Je suis très satisfait de mes statistiques. En tant que milieu de terrain polyvalent, j'ai un excellent bilan de buts et de passes décisives. Au début, c'était difficile de connaître Enzo [Maresca] (l'entraîneur) et sa façon de jouer, mais maintenant, je le comprends parfaitement et je comprends ce qu'il attend de moi.»

Avant l'ouverture du mercato et l'attente des supporters pour savoir si le Real Madrid fera une offre pour Fernandez, son équipe de Chelsea affronte Nottingham Forest pour son dernier match de Premier League de la saison dimanche.