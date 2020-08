ENTRETIEN - Le match contre le PSG, la forme du Bayern... Les confessions de Julien Nagelsmann

Avant Leipzig-PSG, ce mardi, l'entraîneur allemand a accordé un entretien exclusif à DAZN et Goal, évoquant notamment l'armada offensive parisienne.

Dans une interview exclusive accordé à DAZN et Goal, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du , évoque la demi-finale de son équipe face au , équipe entraînée par un certain Thomas Tuchel. Le technicien de 33 ans évoque aussi la grande forme du , impressionnant de maîtrise en quart de finale face au (8-2). Une équipe qu'il aimerait affronter en finale de la compétition, pour un sommet européen 100% allemand.

Le plan contre le Paris Saint-Germain



"Il est important de travailler collectivement. Tout d'abord, nous devons nous assurer d'empêcher les ballons pénétrer dans la profondeur. Ils ont des zones cibles précises dans lesquelles ils veulent jouer devant le chaîne défensive opposée. Nous avons déjà eu une idée de la façon de fermer ces espaces. Le but est de percevoir la pression exercée par le manieur. Néanmoins, l'adversaire a une incroyable qualité individuelle. Surtout beaucoup de vitesse, tactiquement au point, c'est imparable physiquement, parce que si un Mbappé est plus rapide que vous, alors c'est tout et vous ne pouvez rien y faire. Je crois que nous pouvons gêner davantage l'adversaire si nous avons nous-mêmes beaucoup la balle et que l'on veut se créer des opportunités."

La démonstration du Bayern contre le Barca



"Le Bayern était incroyablement bon, tous les joueurs étaient gourmands et ont montré un haut niveau d'intensité. Pour être honnête, Barcelone était aussi très mauvais. L'équipe ne semblait pas du tout libre, très occupée mentalement et lente dans ses actions. Après ce 1-1, ils ont eu une ou deux bonnes actions, mais rien n'est venu après cela. Le fait qu'ils aient concédé huit buts à la fin est presque une touche de trop. Cela ne devrait pas arriver. J'étais aussi un peu choqué car ils n'étaient pas du tout équilibrés. Bien sûr, je ne veux pas diminuer la performance du Bayern, il était exceptionnellement fort. Mais les adversaires n'ont pas été en mesure de le contrer."

"Une finale germano-allemande serait bien pour la "

La forme des Bavarois, qui affrontent l'OL en 1/2



"Ils se débrouillent très, très bien et sont actuellement l'équipe la plus stable d'Europe, ce qu'ils ont également montré en . n'est pas si mal non plus. Ce n'est pas si facile de gagner contre cette équipe... Nous avons fait match nul une fois contre eux en phase de groupes et perdu une fois. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs affamés, sont physiquement forts et avec Rudi Garcia ils ont un entraîneur qui les place toujours au-dessus."





Hansi Flick, qu'il connaît bien depuis



"Il m'a félicité après notre victoire contre l'Atletico, je l'ai félicité après leur victoire contre Barcelone. Nous entretenons de bonnes relations les uns avec les autres. Hansi est une personne totalement ouverte, incroyablement chaleureuse, à qui je peux toujours écrire ou téléphoner et il me répondra."

Les déclarations de Diego Simeone, selon lesquelles Leipzig a réalisé le match parfait



"Il n'y a pas de match de football parfait. Mais quand vous voyez tous les pièges et la pression, vous devez au moins dire que mon équipe a une attitude parfaite. Les gars n'étaient pas nerveux, mais totalement libérés, avides et industrieux. Il est également clair que tout ne fonctionne pas à cent pour cent en termes de jeu. C'est pourquoi je n'ai pas dit aux gars à l'avance ce à quoi je m'attendais pour aller parfaitement."

Ses vœux pour la finale



"Nous n'avons pas toujours bien fait au niveau international. Donc une finale germano-allemande serait bien pour la Bundesliga."