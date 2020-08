Simeone : "Il n'y a pas d'excuses"

L'équipe espagnole a été battue par la meilleure équipe de ce quart de finale, a concédé le manager argentin.

Diego Simeone ne s'est pas plaint de la manière dont l'Atletico Madrid a été élminé de la , insistant sur le fait que son équipe a tout donné, mais que le méritait la victoire. Leipzig a surpris l'Atletico avec un triomphe 2-1 à Lisbonne jeudi alors que Tyler Adams a marqué un but vainqueur tardif sur une frappe déviée pour permettre à l'équipe allemande d'accéder tour suivant. João Felix avait précédemment permis de revenir au score après le premier but de Dani Olmo, mais l'Atletico Madrid a eu du mal à mettre en danger l'équipe de et a été ouvert trop souvent friable défensivement.

Finalement, l'équipe espagnole s'est effondrée, Adams renvoyant à la maison les Colchoneros. En conséquence, le club du RB Leipzig s'est qualifié pour la toute première fois en demi-finale de la Ligue des champions, l'équipe allemande n'ayant été fondée qu'il y a à peine 11 ans. Malgré la défaite, Diego Simeone a simplement adressé ses félicitations à Leipzig qui va disputer une demi-finale face au .

"Il y a de la tristesse"

L'article continue ci-dessous

"Nous lui avons donné tout ce que nous avions", a-t-il déclaré à Movistar. "C'était difficile pour nous de gagner les duels et ils étaient plus rapides. Cela a été une longue année, avec ces 60 jours de congé. Ensuite, il y a eu une pression pour le retour en Ligue des champions. Nous avons eu une semaine de congé avant de reprendre l'entraînement. Nous n'avons pas pu jouer comme nous le voulions. J'aimais Leipzig. Ils avaient beaucoup de détermination, d'enthousiasme et de fraîcheur. Cela nous a coûté. Il n'y a pas d'excuses. Nous avons fait de notre mieux et avons atteint les quarts de finale. Nous sortons équitablement et nous devons féliciter nos adversaires."

Plus d'équipes

En conférence de presse, Diego Simeone a analysé la rencontre : "Il y a de l'amertume, de la tristesse. On en voulait plus. Mais on a donné tout ce qu'on avait, tout. Quand on perd, évidemment, on cherche ce qui ne va pas. Mais on a tout fait pour arriver de la meilleure des manières à la fin de cette longue et difficile saison. On n'a pas eu d'éclat physique, pas de continuité, ils ont très bien coupé nos actions, ils ont dû faire vingt fautes minimum... On est revenu dans le match à la 70e, et il ne se passait plus la même chose. Mais leur deuxième but est arrivé, et ensuite, le temps nous a manqué".

"Ils ont été meilleurs, plus rapides. À partir de l'entrée de Joao (Felix), on a trouvé de meilleurs passages en attaque. On a donné le meilleur de nous-même, ça a été une année dure, très dure. On a fait un grand boulot pour revenir en quarts de finale de la Ligue des champions. On a essayé de donner le maximum pour avancer dans cette compétition qui nous plaît tant. Ça a été une saison complète, avec la 3e place en qui nous permet de nous requalifier pour la Ligue des champions l'an prochain. On essaiera de nous améliorer la saison prochaine, ce sera notre responsabilité à nous, le staff technique", a conclu l'Argentin.