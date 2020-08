Leipzig-PSG, Thomas Tuchel : "Neymar et Mbappé sont exceptionnels ensemble"

Avant Leipzig-PSG, ce mardi, l'entraîneur parisien a dit tout le bien qu'il pense de ses deux cracks lorsqu'ils sont alignés ensemble sur le terrain.

Thomas Tuchel ne veut pas parler de moment historique à l'approche de la demi-finale de contre Leipzig, mardi (21 heures) à Lisbonne. L'entraîneur parisien sent un groupe concerné et heureux d'être ensemble. Il a loué les qualités du duo Neymar-Mbappé lors d'un point presse ce lundi midi.

Les retrouvailles avec Julian Nagelsmann

Thomas Tuchel : On ne pouvait pas imaginer cela. J'étais l'entraîneur de la deuxième équipe d' . C'était mon joueur et malheureusement il était toujours blessé. On n'avait pas la possibilité d'avoir beaucoup de staff, donc on lui a proposé d'observer les adversaires et il nous a rendus des observations détaillées. Il était très attentif. (...) Aujourd'hui, je suis là, avec Paris. C'est un grand cadeau pour moi. Je suis très humble et très heureux de vivre ce moment. C'est incroyable qu'on se retrouve en demi-finale, mais en même temps c'est naturel. C'est mon job et le sien. (...) Julian aime changer sa tactique de match en match. Il s'adapte. Ça a été l'ADN d' , et maintenant de Leipzig.

La relation entre Neymar et Mbappé

C'est notre point fort. Ils font toujours la différence. C'est un bon mix entre Neymar qui dribble et Kylian (Mbappé) qui apporte de la vitesse et qui a faim de marquer tout le temps. Dans chaque équipe, il y a des petites connexions. Les deux ensemble sont exceptionnels.

L'influence de Neymar

C'est un leader un petit peu différent. Il a de la qualité, beaucoup de confiance sur le terrain, du courage aussi. Il veut toujours gagner et il a toujours envie de se battre. Il aime la compétition et c'est quelque chose de primordial pour un leader. (...) On a créé un groupe avec des joueurs comme Ander (Herrera), Pablo Sarabia, Keylor Navas et tous les autres qui sont arrivés. Ce sont des gars qui savent très bien comment vivre ensemble. C'est peut-être aussi ça la clé pour observer le niveau de Neymar. C'est un sport d'équipe et il ne peut pas gagner tout seul. Ce n'est pas possible, et on a créé cela avec des joueurs clés qui ont apporté une atmosphère particulière.

Mbappé prêt à démarrer ?

Il a joué un petit peu plus de 30 minutes contre l' . Il a gagné en capacité depuis. Il peut commencer, mais on va voir s'il peut jouer 90 minutes. On décidera après l'entraînement afin de savoir s'il débute.

Un moment historique à venir ?

On ne veut pas parler de moment historique. On vit l'instant présent. On a mérité d'être ici, on a fait une Ligue des champions extraordinaire, une saison fantastique. On a travaillé de nombreux mois, avec des matches sérieux à notre meilleur niveau. C'est la conséquence de tout cela. On a déjà fait le travail et on continue. C'est la conséquence du travail de toute une année. Mes joueurs sont calmes et heureux d'être là. Je le vois quand nous sommes ensemble pour manger ou s'entraîner. Sur le terrain, nous sommes très forts. Je suis convaincu que nous sommes prêts. On est là et on a faim. Maintenant, on verra le résultat.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.