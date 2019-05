ENTRETIEN - Ricardo Pereira (Leicester) : "Incroyable d’être récompensé dès ma première saison en Angleterre"

Couronné du titre de meilleur joueur de la saison à Leicester, Ricardo Pereira explique comment sa progression s’est étirée en Premier League.

Il y a deux ans en , Ricardo Pereira s’était révélé comme l’un des tous meilleurs latéraux du championnat de . Malgré les efforts de Nice pour tenter de le conserver (il était prêté par Porto, ndlr), il était rentré au où sa carrière a pris un autre tournant sous les ordres de Sergio Conceição. Champion du Portugal et remarqué au cours d’une belle campagne de , Ricardo Pereira a connu ses premières sélections avec le Portugal et s’est envolé pour la l’été dernier où il a disputé la . Transféré à Leicester pour plus de 20 millions d’euros, l’ancien niçois impressionne désormais les supporters des Foxes et l’ensemble de la qui a découvert un très grand talent.

Une première question avant de parler de votre saison. Lors de votre départ de Nice, un des gros clubs de s’était-il positionné pour vous recruter ?

Je sais que Nice a essayé de m’acheter à Porto mais le club voulait vraiment me récupérer après ces deux saisons donc c'était impossible. Pour le reste je n'ai pas été informé de l'intérêt de clubs français donc il ne devait rien y avoir d'assez sérieux.

Auriez-vous aimé rester en France ?

Oui je me sentais très bien en France. Mais l’opportunité de revenir à Porto jouer dans mon club de cœur pour lequel je n’avais quasiment pas joué était aussi une grande opportunité pour moi. Cela m’a permis de remporter le titre de champion, de découvrir la sélection et de rejoindre l’ .

Comment s’est passée votre première saison en Premier League ?

Elle s’est très bien passée. C’était un peu difficile au début parce que ça joue plus vite, le jeu est fait de beaucoup plus de transitions. Il y a de très bons joueurs dans toutes les équipes et chaque match est un combat. Avec l’enchaînement des matches je me suis habitué aux rythmes fous.

Ricardo Pereira lors de la remise du prix du meilleur joueur de la saison 2018/2019 de Leicester en Premier League

En termes de niveau, est-ce bien au-dessus de ce que vous aviez connu en France ou au Portugal ?

Ah oui. Par rapport à la France et au Portugal ce n’est pas le même niveau. Mais en fait niveau, ce n’est pas le bon mot. Ce n’est pas une question de niveau c’est une question de rythme. J’étais habitué à un jeu avec des temps morts dans l’utilisation du ballon. En France ou au Portugal il y a beaucoup de phases où tu travailles l’adversaire, tu le contournes, tu repars de derrière. En Angleterre il n’y a quasiment pas de phases de gestion, que des transitions.

C’est donc dans le domaine physique qu’il faut tout de suite progresser pour s’adapter ?

Il y a la dimension physique, c’est sûr, mais ce n’est le plus compliqué. En fait tout change très vite, pendant 15 minutes ça peut aller d’un côté à l’autre parce que tu acceptes le déséquilibre et de prendre un contre. Du coup c’est plutôt tactiquement que l’adaptation est la plus difficile. Parce qu’il y a aussi pas mal d’équipes qui ont un jeu très direct en misant tout sur les seconds ballons. Les placements sont différents surtout au poste de latéral où on attaque et on défend.

Impossible d'évoquer la saison de Leicester sans revenir sur le décès tragique du président qui était aimé de tous. Comment avez-vous géré cette épreuve ?

Ça a été très compliqué par que tout le monde l'appréciait beaucoup au club et dans toute la ville. C'était quelqu'un de très gentil, toujours attentionné et généreux. On a tous été sous le choc et il y a eu des semaines très difficiles pour le club. Le groupe a été affecté mais cela nous a permis de nous souder encore plus et d'avancer.

Au niveau personnel vous avez réalisé une très belle saison malgré un contexte collectif lui non plus pas toujours évident.

Oui, pour moi ça s’est mieux passé que ce que je pensais au début. On n’a pas eu que des moments faciles parce qu’il y a eu une période où on ne gagnait pas alors qu’on le méritait. On produisait du jeu, on avait les phases de domination mais ça ne suffisait pas. Et à un moment, le football de haut niveau ce sont les résultats.

"J'ai goûté à la sélection et je ne pense qu'à faire en sorte dy revenir"



Et Claude Puel a été remercié. Est-ce que cela a été un moment délicat pour vous ?

C’était une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. C’est important d’avoir un coach qui te connait, qui connait ton jeu et ta façon d’être. Mais bon, on sait aussi qu’un départ est toujours possible dans le foot. Heureusement pour moi, tout a continué à bien marcher pour moi après son départ.

De très bien marcher même puisque vous avez été élu meilleur joueur de la saison par les supporters du club mais aussi par vos coéquipiers. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?

C’est incroyable d’être récompensé dès la première saison, pour moi et pour ma famille c’est beaucoup de fierté. Ça vient récompenser tout le travail effectué cette année et forcément je suis heureux. Et puis, quand on regarde le palmarès de ces dernières années et les noms de ceux qui ont eu le trophée, c’est plutôt pas mal (rires).

I would like to thank to the fans and my teammates for voting me as the player of the year, such an honour to receive these awards !

For last but the most important thanks to my family and friends, always with me in the good and specially the bad moments 🙏🏾💙 #WorkHard #PaysOff pic.twitter.com/jn1vKtf4It — Ricardo Pereira (@ricbpereira) 8 mai 2019

Mais ce sont des joueurs qui sont partis de Leicester…

L’année dernière je crois que c’était Harry Maguire et non, il est toujours là ! (rires).

Pourquoi, malgré votre excellente saison, n’êtes-vous plus appelé en sélection ?

Ce sont juste des choix que fait le sélectionneur. Je fais mon travail ici, je me tiens toujours prêt pour la sélection. Mais il y a de très bons joueurs dans de très grands clubs qui jouent au même poste que moi, Semedo, Cancelo ou Cédric… Mon objectif reste le même, j’ai goûté à la sélection et je ne pense qu’à faire en sorte d’y revenir.

Est-ce que cela signifie que le fait de jouer à Leicester, dans un club qui n’est pas de la dimension du Barça, de la Juve ou de l’ est un handicap pour la sélection ?

C’est vrai que c’est sûrement d’avoir été champion avec Porto et de jouer la Ligue des champions qui m’a permis de faire la Coupe du monde. Et c’est vrai que Leicester n’est pas au même niveau, dans le sens où il n’y a pas de Ligue des champions et le club n’est pas parmi les plus gros du championnat. Mais on peut voir les choses d’une manière différente. Avec Leicester en Premier League je joue des gros matches tous les week-ends, il y a des affiches sans arrêt. Il y a aussi beaucoup d’exposition donc non, je pense que l’explication est ailleurs.

Vous ne songez donc pas à un départ cet été ?

Honnêtement je n'y pense pas parce que je me sens bien à Leicester. Après c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football mais je n'en ai pas discuté avec les dirigeants. Comme tous les joueurs je rêve de joueurs les plus belles compétitions. Il y aura probablement des opportunités cet été et on décidera avec le club de ce qui est le mieux pour tout le monde. En attendant je vais profiter des vacances pour récupérer et me ressourcer en famille. Je me sens bien à Leicester donc pour l’instant je suis un Fox (sourire).